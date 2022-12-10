В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения на заводе в Барнауле
Пожарные ликвидировали открытое горение на шинном заводе в Барнауле, где накануне произошел пожар. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Отмечается, что спасателям понадобилось более суток, чтобы потушить огонь.
«Открытое горение в производственном здании по проспекту Космонавтов ликвидировано», — говорится в сообщении.
Накануне в ведомстве сообщили о возгорании в одном из цехов шинного завода в Барнауле. Площадь пожара достигла 1 тыс. кв. м.
В этот же день пожарные смогли локализовать возгорание. Кроме того, они вывели из опасной зоны трех сотрудников предприятия.
Кроме того, 9 декабря прокуратура Алтайского края начала проверку по факту пожара на шинном заводе в Барнауле. Специалисты выяснят обстоятельства случившегося и проконтролируют, как соблюдались права сотрудников предприятия.