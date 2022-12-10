ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Сватово
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS Сватово в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в субботу, 10 декабря, сообщили в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
Как отметили в СЦКК, удар был совершен в 02:15. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Накануне ВСУ выпустили по Новопскову в ЛНР три ракеты из РСЗО HIMARS. Данные о пострадавших и повреждениях уточняются.
Ранее, 8 декабря, ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS город Первомайск в ЛНР. Как сообщил глава администрации города Сергей Колягин, повреждены два многоквартирных жилых дома, объекты благоустройства, подземные линии электроснабжения, связи и интернет, разрушена одна из автозаправочных станций.
Тогда же в СЦКК рассказали, что украинские войска с конца февраля выпустили 544 снаряда из РСЗО HIMARS по территории ЛНР.
Всего было выпущено свыше 11 тыс. боеприпасов различного калибра. Ведомство уточняет, что за это время было зафиксировано 1299 обстрелов территории республики со стороны боевиков ВСУ с использованием тяжелого вооружения.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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