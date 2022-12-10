В МИД РФ заявили о попытках спровоцировать конфликт Тбилиси и Москвы

Украина и некоторые страны Запада призывают Грузию открыть «второй фронт» против России. Об этом в субботу, 10 декабря, заявил глава четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что этим фактом во многом обусловлено стремление возобновить Женевские дискуссии по Закавказью. В рамках данного формата РФ планирует добиваться разработки юридически обоснованного соглашения о неприменении Грузией силы против Абхазии и Южной Осетии, а также делимитации и последующей демаркации границ.

По мнению собеседника агентства, регулярные контакты официальных представителей Москвы, Тбилиси, Сухума и Цхинвала помогут не только достичь поставленных целей, но и противостоять участившимся провокациям извне.

Ранее, 7 декабря, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил об отказе страны предоставлять военную поддержку Украине. Глава кабмина упомянул регулярные просьбы открыть «второй фронт» против России, но, по его словам, власти республики не пойдут на это.

Еще в июне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил грузинское правительство в отказе вводить антироссийские санкции.

В начале апреля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что республика поддерживает Украину, однако не намерена присоединяться к экономическому давлению на Россию, аргументировав решение национальными интересами народа.

Кроме того, в мае Грузия уже отклоняла требования Киева открыть «второй фронт» против России и поставить вооружения на Украину.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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