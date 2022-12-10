В посольстве РФ указали на цель США очернить «неугодных» с помощью санкций
Новые антироссийские санкции США нацелены на очернение «неугодных» и проведение искусственных разделительных линий. Об этом 10 декабря заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.
Как отметили в диппредставительстве, США используют «правочеловеческую «ширму»», чтобы вынудить другие государства скорректировать свою внешнеполитическую линию в соответствии с позицией коллективного Запада.
«Новые санкции против российских физических и юридических лиц — не что иное, как рекламная кампания администрации США, нацеленная на очернение «неугодных» путем навешивания ярлыков «нарушителей прав человека», — подчеркивается в заявлении.
По мнению дипмиссии, цели санкций заключаются в попытках оказать давление «провести искусственные разделительные линии между «истинными демократиями» и «автократиями». Как заявили в посольстве, США стремятся ««наказать» Россию за самостоятельную и принципиальную позицию в международных делах».
Ранее в этот день минфин США ввел санкции против свыше 40 физических и юридических лиц в девяти государствах, в том числе в России. Ограничения были введены против Центральной избирательной комиссии РФ, в том числе главы комиссии Эллы Памфиловой и других ее членов.
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