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В посольстве РФ указали на цель США очернить «неугодных» с помощью санкций

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Фото: ТАSS/SHAWN THEW
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Новые антироссийские санкции США нацелены на очернение «неугодных» и проведение искусственных разделительных линий. Об этом 10 декабря заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

Как отметили в диппредставительстве, США используют «правочеловеческую «ширму»», чтобы вынудить другие государства скорректировать свою внешнеполитическую линию в соответствии с позицией коллективного Запада.

«Новые санкции против российских физических и юридических лиц — не что иное, как рекламная кампания администрации США, нацеленная на очернение «неугодных» путем навешивания ярлыков «нарушителей прав человека», — подчеркивается в заявлении.

По мнению дипмиссии, цели санкций заключаются в попытках оказать давление «провести искусственные разделительные линии между «истинными демократиями» и «автократиями». Как заявили в посольстве, США стремятся ««наказать» Россию за самостоятельную и принципиальную позицию в международных делах».

Ранее в этот день минфин США ввел санкции против свыше 40 физических и юридических лиц в девяти государствах, в том числе в России. Ограничения были введены против Центральной избирательной комиссии РФ, в том числе главы комиссии Эллы Памфиловой и других ее членов.

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