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Расчеты РСЗО «Град» уничтожили опорные пункты ВСУ в зоне СВО
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Расчеты РСЗО «Град» уничтожили опорные пункты ВСУ в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» круглосуточно ведут работу по ликвидации укреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадрами работы одного из расчетов поделился корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

«Поступила задача в ночное время подготовить две единицы техники — наши коробочки боевые. Поступила задача, мы отработали повторно, цели были уничтожены полностью», — рассказал боец с позывным «Леший».

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Как отметил корреспондент «Известий», военнослужащие уже привыкли к работе в ночное время. После того как расчет выпустил ракеты, ему необходимо в кратчайшие сроки поменять местоположение, чтобы не оказаться под ответным огнем. По словам журналиста, такие действия российским бойцам приходится повторять по несколько раз.

Ранее, 8 декабря, корреспондент «Известий» Денис Кулага показал работу «Градов» по украинским позициям. Расчеты работают круглосуточно. Как рассказал один из военнослужащих, они отрабатывают до шести–семи выездов в день.

Накануне артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) нанесли удары по позициям ВСУ из «Градов». Отмечается, что цели противника подавляются с использованием реактивных снарядов калибром 122 мм. В среднем российские служащие выполняют от 10 до 25 огневых задач ежедневно.

До этого, 29 ноября, Минобороны РФ показало действия расчетов РСЗО «Град» 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в зоне проведения спецоперации. Артиллеристы методично наносят ущерб живой силе и боевому арсеналу противника. Точные попадания обеспечиваются с помощью беспилотников.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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