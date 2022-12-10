Расчеты РСЗО «Град» уничтожили опорные пункты ВСУ в зоне СВО
Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» круглосуточно ведут работу по ликвидации укреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадрами работы одного из расчетов поделился корреспондент «Известий» Роман Польшаков.
«Поступила задача в ночное время подготовить две единицы техники — наши коробочки боевые. Поступила задача, мы отработали повторно, цели были уничтожены полностью», — рассказал боец с позывным «Леший».
Как отметил корреспондент «Известий», военнослужащие уже привыкли к работе в ночное время. После того как расчет выпустил ракеты, ему необходимо в кратчайшие сроки поменять местоположение, чтобы не оказаться под ответным огнем. По словам журналиста, такие действия российским бойцам приходится повторять по несколько раз.
Ранее, 8 декабря, корреспондент «Известий» Денис Кулага показал работу «Градов» по украинским позициям. Расчеты работают круглосуточно. Как рассказал один из военнослужащих, они отрабатывают до шести–семи выездов в день.
Накануне артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) нанесли удары по позициям ВСУ из «Градов». Отмечается, что цели противника подавляются с использованием реактивных снарядов калибром 122 мм. В среднем российские служащие выполняют от 10 до 25 огневых задач ежедневно.
До этого, 29 ноября, Минобороны РФ показало действия расчетов РСЗО «Град» 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в зоне проведения спецоперации. Артиллеристы методично наносят ущерб живой силе и боевому арсеналу противника. Точные попадания обеспечиваются с помощью беспилотников.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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