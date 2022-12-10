Небензя предупредил о последствиях участия США в наведении оружия ВСУ

Участие США и других стран в наведении оружия Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет иметь правовые последствия. Об этом в пятницу, 9 декабря, предупредил на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

Он отметил, что Россия обладает информацией об участии специалистов из США в использовании реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на Украине. Кроме того, по его словам, наведение установок на цель осуществляется по данным с американских военных спутников.

«А военнослужащие США на земле осуществляют координацию спутниковой и развединформации, загрузку точных координат, программное обеспечение РСЗО и контроль эффективности применения установок», — заявил Небензя.

Как сообщил постпред, аэродромы Дягилево и Энгельс были атакованы с использованием американских спутниковых данных. Он уточнил, что модернизированные советские беспилотники Ту-141 «Стриж» наводились с помощью американской глобальной спутниковой системы GPS.

«Разумеется, мы внимательно фиксируем все подобные преступные действия США и их союзников, они будут иметь для всех причастных конкретные правовые последствия», — добавил Небензя.

5 декабря в Минобороны РФ сообщили, что утром украинские беспилотники попытались атаковать аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области.

В связи с этим 7 декабря представитель Белого дома Джон Кирби заверил, что Вашингтон никогда не призывал Киев наносить удары по территории России, добавив, что украинские власти вправе принимать такие решения самостоятельно. Кирби также добавил, что США предоставляли Украине вооружение только для того, чтобы Киев имел возможность защищаться, и не поощряли нанесения ударов по территории РФ.

Позднее, 8 декабря, глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что НАТО знало о подготовке и проведении Украиной атак на российские военные аэродромы. По его словам, в течение года были проведены работы по модернизации советских дронов с участием украинского конструкторского бюро «Луч» и американской корпорации Raytheon Technologies. Благодаря этому дроны были превращены в ударное средство с дальностью действия до 1000 км с фугасной боевой частью до 80 кг и возможностью наведения на цель с использованием GPS.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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