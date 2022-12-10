Полянский обвинил Запад в молчании на СБ ООН по поставкам оружия Киеву

Западные страны на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН, посвященном поставкам оружия на Украину, не сказали ни слова конкретно по теме. Об этом в пятницу, 9 декабря, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«По теме сегодняшнего заседания — последствиям накачки Украины оружием — наши бывшие западные партнеры не выдавили из себя ни слова. И это несмотря на приведенные сегодня факты и свидетельства», — сказал он в ходе своего выступления.

Полянский отметил, что западным странам нечего сказать про накачку Украины оружием. Кроме того, по его словам, им не удастся обвинить Россию в гибели мирного населения Донбасса.

«Вам не удастся свалить на Россию вину за то, что вашим оружием украинские каратели убивают мирных жителей Донбасса и за то, что оружие из Украины оказывается в руках у террористов», — заявил Полянский.

Ранее в этот день постпред РФ при ООН Василий Небензя указал на тот факт, что на данном заседании СБ ООН бывшие западные партнеры России будут пытаться сместить акцент на утверждения о военных поставках, якобы осуществляемых из Ирана в Россию. Однако и Москва, и Тегеран неоднократно опровергали эту информацию, добавил Небензя.

Также Полянский сообщил, что Москва направила в Совет Безопасности и Генассамблею ООН письмо об обстрелах мирных жителей Донбасса со стороны украинских войск. Он призвал СБ рассмотреть вопрос принятия незамедлительных мер по пресечению совершения ВСУ военных преступлений, а также недопустимости поставок Украине тяжелого вооружения.

Небензя 6 декабря заявил, что Россия созывает заседание Совета Безопасности (СБ) ООН 9 декабря в связи с поставками западного оружия на Украину. По его словам, оно всё чаще попадает в руки бандитов и террористов.

Западные страны увеличили отправку оружия и военной техники на Украину на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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