Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД РФ заявили о намерении США и ЕС выдавить Россию из Закавказья
Мир
Небензя заявил о росте поставок направляемого Украине оружия в третьи страны
Мир
Госдеп США заявил об отсутствии новостей о выдаче виз россиянам
Спорт
Сборная Аргентины обыграла Нидерланды и вышла в полуфинал ЧМ-2022
Мир
Замглавы Европарламента задержали по делу о коррупции вокруг ЧМ-2022
Мир
США заявили об отсутствии нефти из РФ в застрявших танкерах
Общество
В Рязани закончили разбор завалов на месте частичного обрушения дома
Мир
В Великобритании начало расти число бездомных украинских беженцев
Мир
Захарова раскритиковала доклад ООН об убийствах мирных граждан на Украине
Происшествия
ВСУ обстреляли Новопсков из РСЗО HIMARS
Происшествия
Один человек погиб и пять пострадали в ДТП в Нижегородской области
Спорт
Тите ушел в отставку с поста главного тренера сборной Бразилии по футболу

Полянский обвинил Запад в молчании на СБ ООН по поставкам оружия Киеву

0
Фото: Global Look Press/Mauricio Campino
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Западные страны на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН, посвященном поставкам оружия на Украину, не сказали ни слова конкретно по теме. Об этом в пятницу, 9 декабря, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Полет «Ястреба»: Украине передадут снятые с вооружения США зенитные комплексы
Киев получит системы MIM-23 HAWK, выпущенные еще в 1960-х годах

«По теме сегодняшнего заседания — последствиям накачки Украины оружием — наши бывшие западные партнеры не выдавили из себя ни слова. И это несмотря на приведенные сегодня факты и свидетельства», — сказал он в ходе своего выступления.

Полянский отметил, что западным странам нечего сказать про накачку Украины оружием. Кроме того, по его словам, им не удастся обвинить Россию в гибели мирного населения Донбасса.

«Вам не удастся свалить на Россию вину за то, что вашим оружием украинские каратели убивают мирных жителей Донбасса и за то, что оружие из Украины оказывается в руках у террористов», — заявил Полянский.

Ранее в этот день постпред РФ при ООН Василий Небензя указал на тот факт, что на данном заседании СБ ООН бывшие западные партнеры России будут пытаться сместить акцент на утверждения о военных поставках, якобы осуществляемых из Ирана в Россию. Однако и Москва, и Тегеран неоднократно опровергали эту информацию, добавил Небензя.

Также Полянский сообщил, что Москва направила в Совет Безопасности и Генассамблею ООН письмо об обстрелах мирных жителей Донбасса со стороны украинских войск. Он призвал СБ рассмотреть вопрос принятия незамедлительных мер по пресечению совершения ВСУ военных преступлений, а также недопустимости поставок Украине тяжелого вооружения.

Небензя 6 декабря заявил, что Россия созывает заседание Совета Безопасности (СБ) ООН 9 декабря в связи с поставками западного оружия на Украину. По его словам, оно всё чаще попадает в руки бандитов и террористов.

Западные страны увеличили отправку оружия и военной техники на Украину на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022