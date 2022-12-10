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В МИД РФ заявили о намерении США и ЕС выдавить Россию из Закавказья

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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США и Евросоюз (ЕС) методично пытаются подорвать усилия РФ по деэскалации в Закавказье. Об этом в субботу, 10 декабря, заявил глава четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар в интервью ТАСС.

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«Продолжаем фиксировать их настойчивое стремление вклиниться в наши трехсторонние с Азербайджаном и Арменией форматы <...> за этим стоит желание выдавить Россию из Закавказья, а не реально и искренне помочь в установлении мира и стабильности в регионе», — отметил он.

Собеседник агентства подчеркнул, что западные государства всячески избегают позитивных оценок в адрес РФ и предпочитают игнорировать дипломатический вклад Москвы в налаживание отношений между Ереваном и Баку. Так, Гончар напомнил, что именно российские миротворцы не допустили усиление напряженности в сентябре, поддерживая при этом диалог с обеими сторонами конфликта.

Он добавил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готова активно содействовать поиску геополитического компромисса, если Армения проявит заинтересованность.

«Большинство стран — членов ОДКБ видит долгосрочное урегулирование пограничных проблем между Баку и Ереваном через реализацию трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, включая запуск практической и ритмичной работы комиссии по делимитации границы», — подчеркнул дипломат.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил желание обсудить вопросы региональной безопасности и шаги по разрешению конфликта в Нагорном Карабахе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее, 7 декабря, глава армянского МИД Арарат Мирзоян сообщил о том, что Армения получила предложение Азербайджана о проекте мирного соглашения и скоро ответит на него. Вместе с тем также признал, что подходы к решению проблемы у стран разные.

5 декабря глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва заинтересована в способствовании заключению мирного договора между Баку и Ереваном. Как обратил внимание Лавров, важным вопросом остается выполнение трехсторонних договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России, которые были достигнуты в ноябре 2020 года, а также в январе и ноябре 2021 года.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

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