Число пострадавших в аварии в Подмосковье увеличилось до 16 человек
Число пострадавших при столкновении пассажирского автобуса и грузовика КамАЗ в Московской области увеличилось до 16 человек. Об этом 10 декабря сообщил источник «Известий».
В настоящий момент двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один из них в реанимации. Еще шестеро пребывают на амбулаторном лечении.
Авария с участием автобуса и грузовика произошла в поселке Малая Дубна в Орехово-Зуевском городском округе в районе полудня 9 декабря.
По предварительной информации, причиной ДТП стало несоблюдение безопасной дистанции.
Травмы получили пассажиры и водитель автобуса. Всего тогда сообщалось о 10 пострадавших в инциденте. Им оказали необходимую медицинскую помощь.
Прокуратура Орехово-Зуево начала проверку для оценки действий перевозчика.