Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД РФ заявили о намерении США и ЕС выдавить Россию из Закавказья
Мир
Небензя заявил о росте поставок направляемого Украине оружия в третьи страны
Мир
Госдеп США заявил об отсутствии новостей о выдаче виз россиянам
Спорт
Сборная Аргентины обыграла Нидерланды и вышла в полуфинал ЧМ-2022
Мир
Замглавы Европарламента задержали по делу о коррупции вокруг ЧМ-2022
Мир
США заявили об отсутствии нефти из РФ в застрявших танкерах
Общество
В Рязани закончили разбор завалов на месте частичного обрушения дома
Мир
В Великобритании начало расти число бездомных украинских беженцев
Мир
Захарова раскритиковала доклад ООН об убийствах мирных граждан на Украине
Происшествия
ВСУ обстреляли Новопсков из РСЗО HIMARS
Происшествия
Один человек погиб и пять пострадали в ДТП в Нижегородской области
Спорт
Тите ушел в отставку с поста главного тренера сборной Бразилии по футболу

Число пострадавших в аварии в Подмосковье увеличилось до 16 человек

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число пострадавших при столкновении пассажирского автобуса и грузовика КамАЗ в Московской области увеличилось до 16 человек. Об этом 10 декабря сообщил источник «Известий».

В настоящий момент двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один из них в реанимации. Еще шестеро пребывают на амбулаторном лечении.

Авария с участием автобуса и грузовика произошла в поселке Малая Дубна в Орехово-Зуевском городском округе в районе полудня 9 декабря.

По предварительной информации, причиной ДТП стало несоблюдение безопасной дистанции.

Травмы получили пассажиры и водитель автобуса. Всего тогда сообщалось о 10 пострадавших в инциденте. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

Прокуратура Орехово-Зуево начала проверку для оценки действий перевозчика.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022