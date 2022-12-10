Госдеп США заявил об отсутствии новостей о выдаче виз россиянам

США пока нечего сказать насчет выдачи виз для россиян на территории РФ. Об этом 9 декабря заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель во время пресс-брифинга.

«Я пока не готов объявить о каких-либо новых шагах в части выдачи виз», ― ответил Патель на вопрос журналиста «РИА Новости», стоит ли россиянам ожидать скорого возобновления выдачи виз в США в России.

Ранее в этот же день заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что Москва на всех уровнях указывает Вашингтону о необходимости вернуть обслуживание россиян на территории России.

Он напомнил, что США перестали оказывать визовые услуги в России в мае 2021 году, назвав причины этого решения «надуманными предлогами» вроде нехватки персонала.

28 ноября временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд сообщила, что американские власти рассматривают возможность переместить пункт выдачи иммиграционных виз гражданам РФ из Польши, где сейчас обрабатываются запросы на данную категорию виз, в более доступную точку. Она также добавила, что для получения неиммиграционных виз жители РФ могут обращаться в посольства США в любой стране.

Дипломатический коллапс между РФ и США продолжается с 2016 года. Тогда администрация Барака Обамы обвинила Россию во «вмешательстве в выборы», выслала 35 дипломатов и закрыла россиянам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне.

С 12 мая 2021 года дипучреждения США в России, ссылаясь на нехватку персонала, перестали выдавать неиммиграционные визы.