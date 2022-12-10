В МВД ЛНР допустили отступление Украины с луганского направления

Серьезные потери среди личного состава могут вынудить Вооруженные силы Украины (ВСУ) начать отступление на луганском направлении. Такое предположение 9 декабря сделал помощник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

«На луганском оперативном тактическом направлении ― Сватово, Кременная, Лисичанск, Артемовск, Соледар ― противник несет колоссальные потери, и уже звучат призывы отводить войска в район Краматорска, Славянска, чтобы пополнять их мобилизованными из западной части Украины и снова вести их в мясорубку под названием «донбасский блицкриг», как они называют», ― цитирует Киселева ТАСС.

Накануне офицер второго корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что ВСУ каждый день направляют на артемовское направление до 500 новых бойцов.

По его словам, пополнения украинской армии на этом направлении нужны, чтобы скомпенсировать существенные потери ВСУ.

Также 8 декабря появились сообщения, что украинские военные во время попытки наступления на сватовском участке фронта в Донбассе попали под обстрел собственной же артиллерии. По мнению луганских военных, причина в несогласованности действий между подразделениями или в отсутствии связи на участке.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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