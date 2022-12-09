Власти ФРГ разрешили отстрел загрызшего пони Урсулы фон дер Ляйен волка

Власти Ганновера разрешили отстрел волка, который в сентябре загрыз пони главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщает газета Bild со ссылкой на профильное ведомство.

«Регион Ганновер выдал лицензию на отстрел волка, ответственного за убийство большого количества домашнего скота», — сообщает издание.

Отмечается, что с начала года жертвой хищника стали 13 домашних животных, включая 30-летнего пони главы ЕК. Впоследствии был проведен тест ДНК, который подтвердил причастность именно данного волка к нападению.

«Вся семья в ужасе от этой новости», — заявила фон дер Ляйен после нападения волка.

По словам ее пресс-секретаря, в момент нападения пони по кличке Долли был на пастбище вместе с другим животными.

Как сообщает издание, лицензия на отстрел действительна до 31 января будущего года.

Ранее, 26 октября, волки растерзали собаку у детского сада в поселке Пяльма Пудожского района Карелии.