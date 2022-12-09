Пожар начался в Донецке после обстрелов ВСУ

Пожар начался в центре Донецка после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 декабря сообщил источник «Известий».

По информации местных властей, один из украинских снарядов попал в крышу жилого дома на бульваре Шевченко.

Также оказались повреждены газовые трубы, жилые дома и машины. Во многих постройках выбиты окна.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее в этот день мэр Донецка Алексей Кузьмин сообщил, что ВСУ выпустили по городу не менее 20 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

Также 9 декабря сообщалось об атаках по Донецку из украинских (РСЗО) «Град». Были зафиксированы попадания по Студгородку и Дому правительства.

Помимо этого, 9 декабря первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил о том, что Москва направила в Совет Безопасности и Генассамблею ООН письмо об обстрелах мирных жителей Донбасса со стороны украинских войск. В документе представлены фотографии последствий разрушений от действий Киева в регионе.

Днем ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил о том, что удары по Донецку повредили два здания гуманитарных неправительственных организаций (НПО), а также автомобили их сотрудников.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

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