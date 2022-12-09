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В Бразилии угнали машину с сувенирами певца Гарри Стайлса

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Фото: Getty Images/Kevin Winter/Staff
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У британского певца Гарри Стайлса во время тура в Бразилии угнали машину с сувенирной продукцией. Об этом 9 декабря сообщила газета Daily Mail.

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Машина переезжала в Куритибу, где у певца 10 декабря запланирован концерт, но ее остановили трое мужчин, из которых двое были вооружены.

Первоначально сообщалось, что грабители завладели фургоном с музыкальными инструментами, однако в полиции опровергли эту информацию.

Угнанная машина официально не была частью команды, организующей тур Love On Tour, в рамках которого Стайлс даст 84 концерта в 22 странах.

16 августа стало известно, что американскому рэперу А$АР Rocky (настоящее имя Раким Мaйeрc) предъявили уголовные обвинения в нападении по делу о стрельбе на улице в ноябре 2021 года, в результате которого пострадал его знакомый. Рэпера обвинили в двух случаях применения оружия в ходе одного инцидента, а также заявили, что он стрелял сам.

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