В Бразилии угнали машину с сувенирами певца Гарри Стайлса

У британского певца Гарри Стайлса во время тура в Бразилии угнали машину с сувенирной продукцией. Об этом 9 декабря сообщила газета Daily Mail.

Машина переезжала в Куритибу, где у певца 10 декабря запланирован концерт, но ее остановили трое мужчин, из которых двое были вооружены.

Первоначально сообщалось, что грабители завладели фургоном с музыкальными инструментами, однако в полиции опровергли эту информацию.

Угнанная машина официально не была частью команды, организующей тур Love On Tour, в рамках которого Стайлс даст 84 концерта в 22 странах.

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