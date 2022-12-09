Масштабную воздушную тревогу объявили на Украине

В ряде украинских регионов объявлена воздушная тревога. Данные 9 декабря опубликованы на онлайн-карте воздушных тревог страны.

По состоянию на 21:45 мск воздушная тревога объявлена в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях страны.

Ранее в пятницу в 13:28 мск сирены прозвучали в Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

В этих же четырех областях воздушная тревога была объявлена и накануне. При этом украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе, однако воздушная тревога там официально не объявлялась.

Также накануне взрывы прогремели в Харькове.

ВС России с 10 октября наносят удары по объектам военного управления Украины и энергетической инфраструктуре.

Президент РФ Владимир Путин назвал это реакцией на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту. 8 декабря российский лидер напомнил, что продолжающиеся удары следуют в качестве ответа за теракты Киева.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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