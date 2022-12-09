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США в рамках нового пакета помощи отправят Киеву боеприпасы для HIMARS

Пентагон: США в рамках нового пакета помощи отправят Киеву боеприпасы для HIMARS
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Senior Airman Beaux Hebert
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США в рамках нового пакета помощи отправят Украине боеприпасы для HIMARS, снаряды натовского калибра 155 мм и системы противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 9 декабря, заявлении Пентагона.

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«Этот пакет помощи в сфере безопасности предоставит Украине новые возможности для усиления ее противовоздушной обороны <...>. Возможности в рамках этого пакета включают: дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных комплексов (HIMARS); 80 тыс. 155 миллиметровых артиллерийских снарядов; оборудование для борьбы с беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Как заявляется, этот пакет помощи предоставит Украине новые возможности для усиления ее противовоздушной обороны в дополнение к предоставлению критически важного оборудования.

Сообщается также, что в общей сложности Соединенные Штаты уже выделили Украине военную помощь на сумму $20 млрд.

Ранее в этот день представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что Белый дом выделил $275 млн на военную помощь Украине. По словам Кирби, Белый дом согласен с усилением контроля за передаваемыми Украине средствами.

Ранее в пятницу советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что скоро Киев получит американские и немецкие танки, комплексы противоракетной обороны (ПРО) и ракетные установки. Поставки ожидаются в течение ближайших месяцев.

Также 9 декабря сообщалось, что Болгария впервые отправит Украине военную помощь. Правительственные чиновники заявили, что София отправит в основном легкое оружие и боеприпасы.

Накануне военный эксперт Питер Сучиу заявил, что боевая техника, которую западные страны поставляют Киеву, на самом деле потом частично попадает на черные рынки по всему миру. Более того, он отметил сложность отслеживания конечной точки доставки вооружений.

21 ноября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предоставили военную помощь Украине на сумму более $20 млрд. Он также подчеркнул, что Штаты продолжат помогать Украине «столько, сколько потребуется».

Западные страны увеличили отправку оружия и военной техники на Украину на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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