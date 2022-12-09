В ООН сообщили о согласии Минска обеспечить транзит украинского зерна

Заместитель главы МИД Белоруссии Юрий Амбразевич уведомил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, что его страна готова обеспечить транзит украинского зерна через свою территорию. Об этом 9 декабря заявил официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик по итогам встречи в ООН.

«Заместитель главы МИД Белоруссии проинформировал Генерального секретаря о том, что Белоруссия примет без предварительных условий транзит украинского зерна через свою территорию для экспорта из литовских портов», — сообщил он журналистам на пресс-конференции.

Дюжаррик отметил, что Амбразевич также подтвердил запросы своего правительства относительно предоставления Белоруссии возможности экспортировать свои удобрения, в отношении которых действуют санкции.

18 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней. СКЦ в Стамбуле принял к сведению продление зерновой сделки на прежних условиях начиная с 19 ноября.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин рассказал «Известиям», что для России крайне важно, чтобы одна из частей стамбульских договоренностей, касающаяся вывоза зерна с Украины, сопровождалась прогрессом в другой части соглашения, затрагивающей вопрос экспорта сельхозпродукции и удобрений.

Москва, в свою очередь, получила заверения ООН, что работа по экспорту российского зерна и удобрений будет финализирована. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, это необходимо, «чтобы полностью разблокировать все прямые и косвенные проблемы, которые стоят на этом пути».

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.