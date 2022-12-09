Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД РФ заявили о предложениях посодействовать в обмене заключенными с США
Происшествия
ВСУ вновь открыли огонь по центру Донецка
Мир
Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Украине на $275 млн
Мир
Сунак пообещал поставку новой военной помощи на Украину в ближайшие недели
Экономика
Россия ввела пошлины на ввоз ряда товаров из недружественных стран
Мир
Группа российских дипломатов покинет США в январе по настоянию Вашингтона
Армия
Путин призвал верить только ему в вопросе снабжения российской армии
Мир
Минфин США ввел санкции против командования Военно-транспортной авиации России
Общество
Минюст внес журналистов Фишмана и Аскерова в реестр иноагентов
Мир
США ввели санкции в отношении ВКС РФ и центра беспилотной авиации Минобороны
Спорт
Сборная Хорватии победила Бразилию и стала первым полуфиналистом ЧМ-2022
Мир
Антонов заявил о продолжающихся угрозах сотрудникам посольства России в США
Сюжет:

В ООН сообщили о согласии Минска обеспечить транзит украинского зерна

0
Фото: Global Look Press/dpa/Ameer Al Mohammedaw
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель главы МИД Белоруссии Юрий Амбразевич уведомил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, что его страна готова обеспечить транзит украинского зерна через свою территорию. Об этом 9 декабря заявил официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик по итогам встречи в ООН.

Злак препинания: как на экспорт из РФ повлияет продление зерновой сделки
Из-за санкций российские поставщики пшеницы теряют до $30 с каждой тонны

«Заместитель главы МИД Белоруссии проинформировал Генерального секретаря о том, что Белоруссия примет без предварительных условий транзит украинского зерна через свою территорию для экспорта из литовских портов», — сообщил он журналистам на пресс-конференции.

Дюжаррик отметил, что Амбразевич также подтвердил запросы своего правительства относительно предоставления Белоруссии возможности экспортировать свои удобрения, в отношении которых действуют санкции.

18 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней. СКЦ в Стамбуле принял к сведению продление зерновой сделки на прежних условиях начиная с 19 ноября.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин рассказал «Известиям», что для России крайне важно, чтобы одна из частей стамбульских договоренностей, касающаяся вывоза зерна с Украины, сопровождалась прогрессом в другой части соглашения, затрагивающей вопрос экспорта сельхозпродукции и удобрений.

Москва, в свою очередь, получила заверения ООН, что работа по экспорту российского зерна и удобрений будет финализирована. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, это необходимо, «чтобы полностью разблокировать все прямые и косвенные проблемы, которые стоят на этом пути».

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022