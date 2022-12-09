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МИД РФ указал на отказ ЕС от собственных интересов в «санкционном раже»

Грушко: Россия будет строить свои действия после анализа того, что примут в девятом пакете санкций
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Фото: Global Look Press/Xinhua/European Union
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Россия будет выстраивать свои действия на основе тщательного анализа мер, которые Евросоюз (ЕС) примет в девятом пакете антироссийских санкций. Об этом в пятницу, 9 декабря, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко в эфире телеканала «Россия 24» .

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«Наши действия будем уже выстраивать с учетом, на основе тщательного анализа того, что будет записано в этом очередным пакете», — сказал дипломат.

По его мнению, очередной санкционный пакет может быть принят Брюсселем на следующей неделе, когда соберется совет министров ЕС, а затем пройдет саммит.

Грушко подчеркнул, что ЕС в «санкционном раже» отказывается от своих интересов и принципов рыночной экономики.

«Евросоюз будет продолжать пытаться ужесточать санкции, даже несмотря на то, что эти санкции наносят больший ущерб самому ЕС», — заключил дипломат.

Ранее в пятницу источник в Брюсселе сообщил, что главы МИД ЕС 12 декабря планируют утвердить девятый пакет санкций против России.

Ожидается, что Евросоюз расширит санкции против авиационной и космической индустрии России. Запрет коснется авиадвигателей и запчастей, а также ноутбуков, жестких дисков, камер и линз.

Накануне сообщалось, что ЕС готовит дополнительные санкции против Ирана в связи с якобы оказываемой России военной помощью. Источник Bloomberg отметил, что причиной названо подавление протестов в Иране, а также якобы поставки беспилотников Москве.

По его словам, главы МИД стран ЕС подпишут документ о санкциях в отношении РФ и Ирана 12 декабря. Но также обратил внимание, что единства по данному вопросу нет, некоторые дипломаты могут отказаться от подписания документа.

В свою очередь, Москва неоднократно заявляла о саморазрушительных для Европы последствиях санкций. Так, 16 ноября глава Минфина Антон Силуанов отметил, что ограничения против России могут привести к экономической рецессии в Европе.

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