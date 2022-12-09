Антонов заявил о продолжающихся угрозах сотрудникам посольства России в США

Сотрудникам посольства России в США поступают угрозы и предложения совершить предательство. Об этом 9 декабря заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он указал на то, что обстановка вокруг российских загранучреждений в США напряженная.

«Нашим сотрудникам продолжают угрожать. На телефоны поступают так называемые приглашения к сотрудничеству со спецслужбами, предлагают предать Родину и перейти на сторону «демократической Америки». Ну и, конечно же, американские спецслужбы совершают подходы к российским дипломатам», — сказал он в эфире канала «Россия 24».

Антонов также рассказал, что из США 1 января уедет очередная группа российских дипломатов, которым Вашингтон предписал покинуть страну в силу визовых ограничений со стороны Госдепа. Он также сообщил, что намека на позитив в российско-американских отношениях нет.

Ранее в этот день замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Вашингтон может понизить уровень дипотношений с Москвой и выслать больше российских дипломатов. По его словам, преднамеренное ухудшение отношений с США не является выбором РФ, однако страна намерена действовать по принципу «око за око».

Также в этот день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обмен россиянина Виктора Бута на баскетболистку из США Бриттни Грайнер не означает улучшения отношений Москвы и Вашингтона. Он отметил, что двусторонние отношения продолжают оставаться в «печальном состоянии».

До этого, 29 ноября, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на «высочайший уровень токсичности и враждебности» со стороны США на всех направлениях. По ее словам, в рамках тотальной гибридной войны все действия Вашингтона по отношению к Москве подчинены стремлению навредить России.

9 ноября зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал случаи запрета на въезд в Вашингтон российским дипломатам беспрецедентным давлением со стороны США. Он подчеркнул, что это не отвечает никаким договорам, соглашениям.