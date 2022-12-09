Россия ввела пошлины на ввоз ряда товаров из недружественных стран

Правительство России ввело ввозные пошлины на ввоз предметов личной гигиены, средства ухода и оружия из недружественных стран. Об этом говорится в постановлении кабмина, опубликованном 9 декабря на официальном портале правовой информации.

Как уточняется в документе, пошлины будут введены на товары, произведенные странами, нарушающими экономические интересы России.

В постановлении говорится, что ввозная пошлина в размере 35% затронет, в частности, шампуни, дезодоранты, средства для чистки зубов, моющие и чистящие средства. Также поднимется пошлина на одноствольное гладкоствольное оружие, спортивные винтовки и части патронов для такого оружия.

Контроль за исполнением постановления возложен на Федеральную таможенную службу.

Постановление вступит в силу спустя пять суток со дня опубликования.

Как отметили в Минпромторге России, запрещать поставки продукции и повышать пошлины на товары, по которым Россия не может удовлетворить спрос в полной мере, власти не станут. Пошлины введены на те товары, по которым имеются отечественные аналоги, не уступающие по качеству импортным.

«Это продукция, по которой имеются не уступающие по качеству и ассортименту отечественные аналоги — шампуни, средства для волос, средства для чистки зубов, средства для бритья, дезодоранты и антиперспиранты, средства для ароматизации и дезодорирования воздуха помещений, моющие и чистящие средства», — заключили в ведомстве.

Как ранее в пятницу сообщили «Известия», отечественные производители предложили Минпромторгу ввести заградительные пошлины в 35% на косметику и бытовую химию из шести недружественных стран. Речь идет о таких государствах, как США, Канада, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Польша.

Как рассказали в «Национальном совете по парфюмерии, косметике и бытовой химии», из США в Россию везут такие бренды, как Mary Kay, Gillette, из Великобритании — Old Spice и Fairy, из Польши — Oriflame, Eveline, Colgate, Nivea. Это шампуни, средства для волос и дезодоранты.