Путин заявил, что разочарован заявлением Меркель о Минских соглашениях

Президент России Владимир Путин назвал неожиданным и разочаровывающим признание бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель относительно Минских соглашений. Об этом он заявил 9 декабря.

Ранее Меркель призналась, что Минские договоренности были нужны для того, чтобы дать Украине время стать сильнее, а не для того, чтобы окончательно разрешить конфликт.

«Честно говоря, для меня это было абсолютно неожиданным, это разочаровывает», — сказал президент.

По его словам, он не ожидал услышать подобное от политика. Путин отметил, что всегда исходил из искренности руководства ФРГ.

Как продолжил глава государства, ему всегда казалось, что Берлин стремился к деэскалации конфликта, даже несмотря на то что всегда старался поддерживать Киев. Он подытожил, что, исходя из заявлений Меркель, можно сделать вывод, что стороны не планировали исполнять Минские соглашения и Россия приняла правильное решение о начале специальной военной операции.

«Возникает сейчас вопрос доверия. И так-то доверие, конечно, почти на нуле, но после заявлений подобного рода, конечно, возникает вопрос: как договариваться-то?» — задался вопросом президент.

Ранее в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин «с самого начала говорил, что Украина тянет время», не желая исполнять условия Минских соглашений, напоминает «Газета.Ru». Он добавил, что президент всегда призывал все страны — участницы соглашений подтвердить свои подписи действиями.

Ранее, 7 декабря, Меркель выступила с заявлением о том, что Минские соглашения подписывались для того, чтобы дать Украине время и помочь ей стать сильнее. Она также высказала мнение, что страны НАТО еще в период действия соглашений могли бы предоставлять Украине помощь в том количестве, в котором они делают это теперь.

Со своей стороны президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал заявление Меркель о Минских соглашениях мелким и мерзким.

До этого, 14 октября, бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин заявил, что именно экс-канцлер подтолкнула российского лидера к подписанию Минских соглашений, нарушение которых вынудило Москву действовать более жестко.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обстрелов со стороны ВСУ.

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