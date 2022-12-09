Группа российских дипломатов покинет США в январе по настоянию Вашингтона

Из США 1 января уедет очередная группа российских дипломатов, которым Вашингтон предписал покинуть страну. Об этом 9 декабря рассказал российский посол Анатолий Антонов.

«Американцы продолжают свою политику по сокращению дипломатического присутствия России в США. Первого января от нас уезжает еще 30 человек, которые вынуждены уехать из США в силу визовых ограничений со стороны Госдепа», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Антонов также сообщил, что намека на позитив в российско-американских отношениях нет. По его словам, недавние обмены заключенными стали скорее исключениями, которые не дают «сигналов» о налаживании связей.

Ранее в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Вашингтон может понизить уровень дипотношений с Москвой и выслать больше российских дипломатов. По его словам, преднамеренное ухудшение отношений с США не является выбором РФ, однако страна намерена действовать по принципу «око за око».

Накануне Рябков в интервью «Известиям» отметил, что сигналов о намерении пойти на полный разрыв дипотношений с РФ у США пока нет. По его словам, каналы коммуникации между странами востребованы, и они нужны в том числе для обсуждения судеб российских граждан в американских тюрьмах.

Ранее 9 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, двусторонние отношения между странами продолжают оставаться в «печальном состоянии».

До этого, 29 ноября, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на «высочайший уровень токсичности и враждебности» со стороны США на всех направлениях. По ее словам, в рамках тотальной гибридной войны все действия Вашингтона по отношению к Москве подчинены стремлению навредить России.

9 ноября зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал случаи запрета на въезд в Вашингтон российским дипломатам беспрецедентным давлением со стороны США. Он подчеркнул, что это не отвечает никаким договорам, соглашениям.

Еще в апреле Антонов заявлял, что Россия и США больше не являются партнерами. Он отметил, что, когда приехал в Вашингтон, его задача состояла в улучшении отношений, теперь же она заключается в попытке их стабилизировать.