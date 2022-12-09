Стоимость российской нефти Urals упала до $43,72 за баррель

Стоимость российской нефти марки Urals 7 декабря упала ниже установленного странами на отметке $60 за баррель потолка цен и составила $43,72 за баррель. Об этом 8 декабря сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные компании Argus Media.

«Согласно данным, предоставленным Argus Media, марка нефти Urals, на долю которого приходилось около 60% морского экспорта страны за последний год, торговалась в среду на уровне $43,72 за баррель», — говорится в публикации.

Уточняется, что речь идет о нефти, транспортирующейся из портов на западе России.

Также агентство сообщило, что, согласно данным Argus Media, стоимость нефти марки ESPO также упала, но осталась выше отметки в $60 за баррель. Ее стоимость составила $68,72 за баррель.

При этом отмечалось, что аналитики Argus Media не считают введение потолка цен на нефть из РФ единственной причиной падения цен на российское топливо.

Накануне сообщалось, что цена нефти марки Brent опустилась ниже $76 за баррель впервые с 27 декабря 2021 года. В этот день февральский фьючерс торговался на уровне $75,74 за баррель.

С 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз, а также запрет на перевозку и страхование нефти стоимостью выше $60 за баррель среди стран G7, ЕС и Австралии.

7 декабря издание «Ведомости», ссылаясь на источники, сообщило, что российская сторона рассматривает три варианта ответных мер. Первый вариант предусматривает ввод полного запрета на продажу нефти странам, которые поддержат ограничение, даже через посредников. Второй вариант предполагает запрет экспорта по контрактам, куда включено условие потолка цен, независимо от страны-получателя. Третий вариант — введение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent.

9 декабря в Минэнерго заявили о подготовке указа президента об ответе РФ на потолок цен.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение потолка цен на нефть — абсурдный шаг, экспертное обсуждение ответа России на него близится к завершению. Он отметил, что Россия будет реагировать на ситуацию так, как это лучшим образом соответствует ее интересам.