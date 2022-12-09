США ввели санкции в отношении ВКС РФ и центра беспилотной авиации Минобороны

США вводят санкции в отношении Воздушно-космических сил России и 924-го государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ. Об этом 9 декабря заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Сегодня мы объявляем о санкциях в отношении трех российских организаций, которые были в первых рядах в плане приобретения и использования иранских беспилотников. В число попавших под санкции входят ВКС РФ и 924-й государственный центр беспилотной авиации Министерства обороны РФ», — сказал он на брифинге.

Кирби также отметил, что США будут обсуждать со своими союзниками «партнерство в сфере обороны» России и Ирана. Доказательств поставок иранских беспилотников РФ он не привел.

Ранее в этот день минфин США ввел санкции против свыше 40 физических и юридических лиц в девяти государствах, в том числе в России. Ограничения были введены против Центральной избирательной комиссии РФ, в том числе главы комиссии Эллы Памфиловой и других ее членов.

24 октября сообщалось, что США готовят новые санкции против России и Ирана из-за якобы имевших место поставок дронов. Несмотря на то что Москва отрицает приобретение иранских беспилотников, Штаты намерены поднять этот вопрос на полях ООН. В посольстве США в Москве отметили, что Вашингтон «с июля предупреждал, что Иран планирует продать России оружие, в том числе беспилотные летательные аппараты, для использования против Украины».

Обоснованием для ограничительных мер Вашингтон вслед за представителями Франции и Великобритании называет резолюцию 2231 Совбеза ООН.

Иран отверг обвинения в поставках России беспилотных летательных аппаратов для использования на Украине. Иранская сторона убеждена, что ничто из оружейного экспорта не подпадает под действия резолюции Совета Безопасности ООН 2231 по условиям иранской ядерной сделки.

18 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает данными об использовании армией России иранских дронов.

Санкции против России ужесточили после начала российской операции по защите мирного населения в Донбассе. Однако меры уже негативно сказались на самих странах Запада, где усугубился энергетический кризис, возник риск рецессии, рекордно выросли инфляция и цены.

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