В МИД РФ заявили о предложениях посодействовать в обмене заключенными с США

Ряд партнеров России, в том числе по Ближневосточному региону, предлагают оказать содействие России в вопросе обмена заключенными с США. Об этом заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов заявил в пятницу, 9 декабря.

«Я думаю, многие были бы готовы предоставить свои возможности. И мы ценим такие предложения», — сказал дипломат «РИА Новости».

Также он отметил, уже есть конкретные предложения от партнеров России, в том числе по Ближневосточному региону, оказать содействие в обмене заключенными с Соединенными Штатами, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее в этот день президент России Владимир Путин допустил, что между Москвой и Вашингтоном возможные другие обмены заключенными, сообщает телеканал «360». Он сообщил, что ФСБ вела переговоры по обмену россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер и достигла результатов, контакты по другим обменам продолжаются.

Накануне Бут был обменен на осужденную в РФ баскетболистку Грайнер, сообщает агентство городских новостей «Москва». Процедура обмена состоялась в аэропорту Абу-Даби. В МИД РФ рассказали, что российская сторона вела переговорный процесс с США на протяжении долгого времени, так как Вашингтон категорически отказывался включать Бута в схему обмена. Несмотря на это, договоренность была достигнута.