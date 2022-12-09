Суд приговорил Илью Яшина к 8,5 года колонии общего режима

В Москве Мещанский суд приговорил бывшего муниципального депутата Илью Яшина (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Ильи Яшина) к 8,5 года лишения свободы в колонии общего режима по делу о распространении фейков про российскую армию. Об этом 9 декабря сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Ранее прокурор попросил приговорить Яшина к 9 годам лишения свободы, а также лишить его права администрировать сайты и другие ресурсы в интернете в течение четырех лет.

По версии следствия, еще в апреле Яшин во время прямого эфира на своем YouTube-канале распространял ложные сведения о действиях российских солдат в Буче.

Обвинение настаивало, что бывший политик осознавал недостоверность публикуемых им кадров и информации. По итогу судья Оксана Грюнова также поддержала это обвинение.

«[Яшин] создал реальную угрозу формирования негативного отношения к вооруженным силам и ложного представления о целях специальной военной операции», — заявила судья, добавив, что выводы экспертизы не вызывают сомнений.

В свою защиту бывший политик указывал, что освещал разные точки зрения и просто «сомневался» в заявлениях Минобороны РФ.

После вынесения приговора адвокат Яшина Мария Эйсмонт заявила, что приговор будет обжалован. На это у стороны защиты есть 10 дней.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин в этот же день заявил, что не считает целесообразным вмешиваться и подвергать сомнению решение суда. Он добавил, что существуют механизмы защиты прав граждан и можно обратиться в высшую инстанцию. По его словам, адвокаты Яшина «наверняка знают, как им надо поступить».

Провокация в Буче, обсуждаемая на судебном заседании, произошла в марте 2022 года. Тогда украинская сторона активно распространяла сообщения о большом количестве жертв среди мирного населения в городе Буча под Киевом.

При этом в Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных являются провокацией. В ведомстве подчеркнули, что местные жители не пострадали во время нахождения российской армии в городе, а снимки появились спустя несколько дней после ухода ВС РФ.