Реклама
Прямой эфир
Спорт
Поздняков заявил об отсутствии дальнейших намерений у МОКа отстранять россиян
Мир
Минюст США опубликовал указ Байдена о помиловании Виктора Бута
Общество
Власти сообщили о тяжелом состоянии пострадавшего при взрыве в доме в Рязани
Мир
В офисе Зеленского анонсировали скорое получение зарубежных танков
Общество
Столичных водителей призвали быть аккуратными на дорогах из-за гололедицы
Мир
В Варшаве сочли Западную Украину колонией Польши
Общество
Главного борца с коррупцией ФТС арестовали за коррупцию
Общество
Двоих людей спасли из-под завалов после обрушения жилого дома в Рязани
Армия
Малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» спустили на воду в Татарстане
Экономика
Миллер обсудил с Эрдоганом поставки российского газа в Турцию
Мир
В Польше призвали президента Дуду провести референдум по возврату Львова
Общество
Композитора Эдуарда Артемьева госпитализировали с коронавирусом

Суд приговорил Илью Яшина к 8,5 года колонии общего режима

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве Мещанский суд приговорил бывшего муниципального депутата Илью Яшина (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Ильи Яшина) к 8,5 года лишения свободы в колонии общего режима по делу о распространении фейков про российскую армию. Об этом 9 декабря сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Заседание без суда: к чему пришли в СБ ООН при обсуждении ситуации в Буче
И насколько реально независимое международное расследование на этот счет

Ранее прокурор попросил приговорить Яшина к 9 годам лишения свободы, а также лишить его права администрировать сайты и другие ресурсы в интернете в течение четырех лет.

По версии следствия, еще в апреле Яшин во время прямого эфира на своем YouTube-канале распространял ложные сведения о действиях российских солдат в Буче.

Обвинение настаивало, что бывший политик осознавал недостоверность публикуемых им кадров и информации. По итогу судья Оксана Грюнова также поддержала это обвинение.

«[Яшин] создал реальную угрозу формирования негативного отношения к вооруженным силам и ложного представления о целях специальной военной операции», — заявила судья, добавив, что выводы экспертизы не вызывают сомнений.

В свою защиту бывший политик указывал, что освещал разные точки зрения и просто «сомневался» в заявлениях Минобороны РФ.

После вынесения приговора адвокат Яшина Мария Эйсмонт заявила, что приговор будет обжалован. На это у стороны защиты есть 10 дней.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин в этот же день заявил, что не считает целесообразным вмешиваться и подвергать сомнению решение суда. Он добавил, что существуют механизмы защиты прав граждан и можно обратиться в высшую инстанцию. По его словам, адвокаты Яшина «наверняка знают, как им надо поступить».

Провокация в Буче, обсуждаемая на судебном заседании, произошла в марте 2022 года. Тогда украинская сторона активно распространяла сообщения о большом количестве жертв среди мирного населения в городе Буча под Киевом.

При этом в Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных являются провокацией. В ведомстве подчеркнули, что местные жители не пострадали во время нахождения российской армии в городе, а снимки появились спустя несколько дней после ухода ВС РФ.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022