Реклама
Прямой эфир
Спорт
Поздняков заявил об отсутствии дальнейших намерений у МОКа отстранять россиян
Мир
Минюст США опубликовал указ Байдена о помиловании Виктора Бута
Общество
Власти сообщили о тяжелом состоянии пострадавшего при взрыве в доме в Рязани
Мир
В офисе Зеленского анонсировали скорое получение зарубежных танков
Общество
Столичных водителей призвали быть аккуратными на дорогах из-за гололедицы
Мир
В Варшаве сочли Западную Украину колонией Польши
Общество
Главного борца с коррупцией ФТС арестовали за коррупцию
Общество
Двоих людей спасли из-под завалов после обрушения жилого дома в Рязани
Армия
Малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» спустили на воду в Татарстане
Экономика
Миллер обсудил с Эрдоганом поставки российского газа в Турцию
Мир
В Польше призвали президента Дуду провести референдум по возврату Львова
Общество
Композитора Эдуарда Артемьева госпитализировали с коронавирусом

Минюст США опубликовал указ Байдена о помиловании Виктора Бута

Опубликован указ Байдена о помиловании Виктора Бута, россиянину запретили возвращаться в США
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минюст США 9 декабря опубликовал подписанный президентом Джо Байденом указ о помиловании Виктора Бута, согласно которому россиянину запрещено возвращаться на территорию Штатов.

Обмен с сомнениями: как Виктора Бута удалось вернуть на Родину
Российский бизнесмен и американская баскетболистка Бриттни Грайнер были помилованы

«Виктор Бут не должен возвращаться в США после своего добровольного или вынужденного перемещения из страны», — приводит «РИА Новости» текст документа.

Уточняется, что он был подписан еще 2 декабря

Кроме того, Буту запрещается получать или принимать прямо или косвенно любую финансовую прибыль с любого вида и объема произведения или продукции СМИ о том, как и при каких обстоятельствах он был первоначально обвинен или о том, как произошло смягчение его наказания.

Накануне Бут был обменен на осужденную в РФ баскетболистку Грайнер. Процедура обмена состоялась в аэропорту Абу-Даби. В МИД РФ рассказали, что российская сторона вела переговорный процесс с США на протяжении долгого времени, так как Вашингтон категорически отказывался включать Бута в схему обмена.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин допустил, что между Москвой и Вашингтоном возможные другие обмены заключенными. Он сообщил, что ФСБ вела переговоры по обмену россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер и достигла результатов, контакты по другим обменам продолжаются.

В марте 2008 году в Таиланде Бута арестовали по запросу американских властей и через два года экстрадировали в США. В апреле 2012 года суд Нью-Йорка приговорил Виктора Бута к 25 годам лишения свободы и денежному штрафу в размере $15 млн за контрабанду оружия и помощь террористическим группировкам. Россиянин свою вину не признал.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022