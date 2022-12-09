Названа новая дата выхода Прокопьева и Петелина в открытый космос

Выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос, прежде сорвавшийся из-за поломки скафандра, запланирован на середину декабря. Об этом в рятницу, 9 декабря, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«Выход в открытый космос запланирован на 15 декабря», — уточнили в госкорпорации.

Прокопьев с Петелиным 25 ноября должны были выйти в открытый космос для расстыковки электрического кабеля. Однако, как сообщили в тот день в «Роскосмосе», работы пришлось отложить из-за возникших неполадок со скафандром. В ведомстве рассказали, что при подготовке к выходу была обнаружена нештатная работа насосов в системе охлаждения одного из скафандров. В связи с этим было принято решение о переносе выхода.

18 ноября сообщалось, что российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вернулись на Международную космическую станцию (МКС) после выхода в открытый космос. Космонавты выходили в открытый космос для подготовки переноса радиатора с модуля «Рассвет» на модуль «Наука», который используется для проведения научных экспериментов. Это был уже 65-й российский выход в рамках проекта МКС и седьмой в 2022 году. Для Петелина выход в открытый космос стал первым, а для Прокопьева — уже третьим.

При этом ранее у российских космонавтов уже возникали неполадки со скафандрами. Так, 17 августа был досрочно завершен выход в открытый космос Олега Артемьева и Дениса Матвеева из-за проблем с аккумулятором в скафандре Артемьева.