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Эксперт оценил возможность введения безотзывных вкладов в России

Эксперт Прокудин: целесообразно уйти от правила о возможности снятия средств в банке с любого вклада в любой день
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Вопрос с безотзывными депозитами существует уже лет 30, и банковская система России живет с правилом, которое действовало еще в советское время, рассказал «Известиям» 9 декабря главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин.

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«Советская банковская система предполагала, что вклад можно снять в любой день (но с потерей процентов при досрочном расторжении), и банковская система России до сих пор живет с этим правилом», — уточнил он.

По его словам, это давит на банки, так как массовые обращения граждан в финансовые организации во время паники при таком правиле требуют от банков иметь огромную ликвидность. Тогда как банки размещают средства в кредиты на срок (обычно превышающий один год) и изъять их банки досрочно не могут, уточнил он.

«Поэтому даже платежеспособный банк может обанкротиться во время такой паники. Система страхования вкладов уменьшает риск набега, но не исключает его полностью», — добавил эксперт.

В западных странах введены безотзывные депозиты, рассказал он.

«Так, если вклад в западной стране размещен на 12 месяцев и через месяц начался набег на банк, то вкладчик не сможет прийти и потребовать денег у банка. Это позволяет банку планировать свою ликвидность, исключая вероятность дефолта из-за набега вкладчиков», — объяснил он.

По его мнению, чтобы сблизить банковскую систему РФ и Запада и позволить банкам нормально планировать свою ликвидность (чтобы исключить «кассовые разрывы»), необходимо уйти от советского принципа, позволяющего снять основную сумму вклада в любой день.

«Целесообразно уйти от правила о возможности снятия средств с любого вклада в любой день и оставить это правило только для текущих счетов и вкладов со специальной оговоркой о такой возможности», — считает Прокудин.

7 декабря глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил «Российской газете», что власти в 2023 году обсудят механизм введения безотзывных вкладов, которые не предполагают возможности полного или частичного снятия денежных средств ранее установленного в договоре срока.

Ранее, 9 декабря, аналитики Почта Банка спрогнозировали удвоение доли долгосрочных вкладов в России в I квартале 2023 года. Как там отметили, рост спроса на долгосрочные вклады обусловлен повышением банками ставок по ним и запуском предновогодних промоакций, а также желанием клиентов зафиксировать высокую доходность на более длительный период в текущих условиях.

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