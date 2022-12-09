Путин заявил, что разочарован заявлением Меркель о Минских соглашениях

Президент России Владимир Путин назвал разочаровывающими слова бывшей главы кабмина ФРГ Ангелы Меркель относительно Минских соглашений.

«Честно говоря, для меня это было абсолютно неожиданным. Это разочаровывает. Я, откровенно говоря, не ожидал услышать это от бывшего федерального канцлера. Я всегда исходил [из того], что руководство Федеративной республики ведет с нами себя искренне», — отметил президент.

Путин также добавил, что ему всегда казалось, что Берлин стремился к деэскалации конфликта, даже несмотря на то что всегда старался поддерживать Киев. Президент также подчеркнул, что, исходя из заявлений Меркель, стороны не планировали исполнять Минские соглашения и Россия приняла правильное решение о начале специальной военной операции (СВО).

«Возникает сейчас вопрос доверия. И так-то доверие, конечно, почти на нуле, но после заявлений подобного рода, конечно, возникает вопрос: как договариваться-то? И можно ли с кем-то договариваться? И где гарантии?» — сказал Путин, добавив, что СВО необходимо было начать раньше.

Ранее, 7 декабря, Меркель выступила с заявлением о том, что Минские соглашения подписывались для того, чтобы дать Украине время и помочь ей стать сильнее. Она также высказала мнение, что страны НАТО еще в период действия соглашений могли бы предоставлять Украине помощь в том количестве, в котором они делают это теперь.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал заявление Меркель о Минских соглашениях мелким и мерзким. Глава РБ также отметил, что Минск владеет сведениями о планах Запада начать военные действия в отношении России в том случае, если бы переворот на территории Белоруссии в 2020 году прошел бы успешно.

24 ноября Меркель в беседе с Der Spiegel заявила, что, перед тем как покинуть свой пост, она пыталась наладить устойчивый диалог между европейскими политиками и президентом России, однако добиться желаемого результата ей не удалось — этот провал политик объяснила внешними препятствиями и собственным бессилием на закате карьеры.

До этого, 14 октября, бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин заявил, что именно экс-канцлер подтолкнула российского лидера к подписанию Минских соглашений, нарушение которых вынудило Москву действовать более жестко.

1 октября депутат бундестага Сара Вагенкнехт указала на то, что отказ Киева от членства в НАТО и выполнение Минских соглашений, вероятно, могли бы предотвратить развитие российско-украинской конфронтации еще на ранних этапах.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обстрелов со стороны ВСУ.

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