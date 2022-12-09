Столичных водителей призвали быть аккуратными на дорогах из-за гололедицы

Автомобилистам следует быть аккуратными на дорогах Москвы из-за возможной гололедицы. Об этом пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщила в пятницу, 9 декабря.

«Напоминаем, что манера вождения зимой отличается от летнего периода. Плохая видимость на дороге, увеличенный тормозной путь, резкие маневры могут стать причиной аварии. Проверьте наличие незамерзающей жидкости в бачке стеклоомывателя и исправность дворников. Будьте аккуратны», — говорится в сообщении.

В дептрансе уточнили, что образование гололедицы возможно на тех участках, где есть подъемы, — на эстакадах и мостах.

Также водителей попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на гаджеты во время движения, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее этот день Гидрометцентр сообщил, что в Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, передает RT. Период предупреждения будет действовать до 11:00 10 декабря.

Накануне дептранс призвал автомобилистов соблюдать дистанцию из-за снегопада, сообщает телеканал «360».

8 декабря сообщалось о десятках аварий на дорогах Москвы из-за снегопада и гололеда.