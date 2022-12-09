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Карта спецоперации на Украине 9 декабря

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 9 декабря можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, российские войска продолжают наступление на краснолиманском направлении, отражая контратаки украинских боевиков. За прошедшие сутки на этом участке уничтожено более 50 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, по словам Конашенкова, на купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области уничтожено более 40 боевиков ВСУ.

Помимо этого, ВС РФ поразили шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS и MARS II западного производства в Запорожской области. Уничтожены были и три украинские установки РСЗО «Град» в районе Красного Лимана Донецкой Народной Республики (ДНР).

Ранее, 4 декабря, Минобороны России опубликовало кадры боевой работы РСЗО «Торнадо-Г» Южного военного округа в ходе специальной военной операции.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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