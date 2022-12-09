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«Известия» показали последствия обстрела со стороны ВСУ вуза в центре Донецка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В результате обстрела центральных районов Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) были повреждены два этажа здания Донецкого национального университета экономики и торговли (ДонНУЭТ), сообщает специальный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

«Вот еще одно место, это корпус ДонНУЭТ. Тоже прямое попадание в крышу, судя по всему. Здесь уже работа вовсю идет, коммунальные службы убирают последствия. <…> Получается, сейчас находимся в месте, в которое был первый прилет сегодня. Есть видео, на котором весь район в дыму, но здесь уже практически все последствия устранены», — рассказал он.

«День сменяет день, трагедия трагедию»
Специальный репортаж «Известий» — о том, как жители Донецка выживают под постоянными обстрелами

Корреспондент также показал кадры, на которых видны разрушения жилых кварталов после ракетного удара со стороны украинских военных.

Также зафиксировано прямое попадание в здание гостиницы «Дружба».

«Хаотичный обстрел начался ровно в 14:30 (15:30 мск) без какой-либо цели, просто бьют по районам. Самое интересное, что практически в те же самые места, что и накануне, что и позавчера. Повторяют так каждый день», — указал корреспондент.

Как сообщает «РИА Новости», в результате обстрела Донецка также был ранен один из доцентов ДонНУЭТ.

Ранее в этот день мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал о том, что ВСУ выпустили 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по центральным районам Донецка. По словам градоначальника, попадания украинских снарядов зафиксированы в районе Студгородка и Дома правительства. Затем обстрел продолжился.

Ранее в этот день первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил о том, что Москва направила в Совет Безопасности и Генассамблею ООН письмо об обстрелах мирных жителей Донбасса со стороны украинских войск. В приведенном документе содержатся фотографии и описания обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины домов в Донбассе.

За день до этого, 8 декабря, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил о том, что удары по Донецку повредили два здания гуманитарных неправительственных организаций (НПО), а также автомобили их сотрудников.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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