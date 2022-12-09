Эксперт допустил сохранение или незначительное снижение ЦБ ключевой ставки

Руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Росельхозбанка Дмитрий Тарасов в пятницу, 9 декабря, в беседе с «Известиями» предположил, что вероятным решением Банка России по ключевой ставке будет ее сохранение на уровне 7,5% или незначительное снижение.

Причина заключается в том, что нынешнее значение является оптимальным в текущей ситуации и соответствует балансу проинфляционных и дезинфляционных факторов, добавил он.

«К проинфляционным относится индексация тарифов на газ, электричество и водоснабжение, которая воздействует на цены на большинство товаров и услуг. Также возможно ослабление рубля на фоне прогнозирующегося снижения сальдо операций по внешнеторговому балансу. <…> Самым значимым проинфляционным фактором будет сохраняющееся снижение потенциального выпуска продукции в экономике из-за санкций и дефицита квалифицированной рабочей силы», — сказал Тарасов.

Среди дезинфляционных факторов он перечислил невысокий уровень потребительской уверенности, снижение инфляционных ожиданий и замедление темпов потребительского кредитования.

Помимо этого, эксперт отметил, что в марте 2023 года накопленные темпы инфляции резко снизятся до уровня около 5,5%. В связи с этим существует возможность опережающего снижения ключевой ставки на 0,25-0,5%, даже при некотором ускорении инфляции в новогодние праздники.

«С одной стороны, экономика во многом адаптировалась к текущей ситуации, а с другой, решения по ключевой ставке обоснованы и взвешены с учетом всех текущих и прогнозируемых факторов, поэтому мы не ожидаем значительных изменений в экономической активности», — подчеркнул Тарасов.

Он обратил внимание на то, что в некоторых отраслях наблюдается рост выпуска продукции, что может вызвать рост кредитования корпоративных клиентов на фоне увеличения спроса на оборотные средства. Специалист пояснил, что небольшие изменения ключевой ставки не оказывают влияния на курс рубля.

По его мнению, риск разгона инфляции связан целиком с монетарными факторами, и при сохранении ответственной денежно-кредитной политики будет невелик. С точки зрения насыщенности рынка, риск продовольственной инфляции в ближайшие полгода крайне низок, добавил эксперт.

«В связи с ростом риска наступления мировой рецессии, высоким уровнем учетных ставок большинства центральных банков мира и беспрецедентно высоким уровнем инфляции на мировом финансовом рынке в 2023 году возможны значительные потрясения. Однако влияние их на российскую экономику будет очень слабым», — заключил экономист.

Ранее в пятницу опрошенные «Известиями» аналитики заявили о том, что на заседании 16 декабря Центробанк оставит ключевую ставку без изменений на уровне 7,5%. Отмечается, что сохранение размера ключевой ставки в декабре свидетельствует о нахождении баланса между текущими невысокими проинфляционными рисками и неопределенностью в 2023 году.

Тогда же президент России Владимир Путин указал на то, что в РФ наблюдается очевидный темп снижения инфляции. Он также добавил, что в течение этого года ожидается снижение дефицита бюджета с 2% в текущем году до 0,7% в 2025 году.

До этого, 5 декабря, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил о том, что российская экономика выдержала односторонние санкции. Он подчеркнул, что уровень инфляции в РФ ниже, чем во многих западных странах. В России она замедляется, ее годовой уровень по состоянию на декабрь составляет 12%, а средняя трехмесячная инфляция составляет менее 3% в год.