Малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» спустили на воду в Татарстане

Новый малый ракетный корабль (МРК) «Наро-Фоминск» проекта 21631 («Буян-М») спустили на воду в Татарстане. Об этом сообщили в Минобороны России в пятницу, 9 декабря.

Торжественная церемония прошла на Зеленодольском судостроительном заводе. По старой флотской традиции о борт корабля разбили бутылку шампанского, сообщает телеканал «Звезда».

Корабли данного проекта строятся на АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» с 2010 года, передает RT.

Малые ракетные корабли проекта 21631 (шифр «Буян-М») — российские многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли малого водоизмещения ближней морской зоны. Конструкторы смогли создать эскизный проект МРК с большим количеством ракет «Калибр» на базе проекта 21631 «Буян-М» за счет незначительного увеличения водоизмещения, сообщается на сайте aif.ru.

26 января сообщалось, что МРК «Наро-Фоминск» войдет в состав Балтийского флота до конца года. В его арсенале — крылатые ракеты «Калибр» и сверхзвуковые «Оникс».

Первые ракетные пуски «Буянов-М» осенью 2015 года стали мировой сенсацией. Для западных СМИ ударные возможности «малышей» стали неожиданностью. В 2016 году «Буяны» вновь удивили западные СМИ. Путешествие вокруг Европы из Балтийского в Средиземное море двух «Буянов-М» — «Серпухов» и «Зеленый дол» — наделало много шума. Представители европейских СМИ не ожидали увидеть у своих берегов носителей дальнобойных «Калибров».