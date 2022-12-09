Жителей Рязанской области предупредили о сильном снегопаде

В Рязанской области прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщает 62INFO.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Ожидается сильный снегопад, метель, гололед, снежные заносы на дорогах и ухудшение видимости. Ветер будет дуть со скоростью до 16 м/с, отмечает РИА «7 новостей».

По прогнозу, ненастье сохранится до утра 10 декабря. Местных жителей просят быть максимально осторожными, не выходить без необходимости на улицу и быть внимательнее за рулем.

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в конце декабря и начале января в Москве и Московской области ожидаются «крепкие русские морозы».

Накануне синоптик предупредил об аномальных снегопадах, ожидающих Центральную Россию 12 декабря. Он предупредил, что в этот день на центральные регионы России обрушится мокрый снег, в ночь на вторник, 13 декабря, он перейдет в ледяной дождь. Ожидаются осадки до 25 мм.