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Суд приговорил Илью Яшина к 8,5 года колонии общего режима

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Мещанский суд Москвы приговорил бывшего муниципального депутата Илью Яшина (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Ильи Яшина) к 8,5 года колонии общего режима по делу о распространении фейков про российскую армию. Об этом 9 декабря сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

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«Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима», — огласила приговор судья Оксана Грюнова.

Она заявила, что подсудимый, являясь публичным лицом, осознавал, что распространенные им сведения вызовут широкий общественный резонанс и явное неприятие действий российских военнослужащих в обществе.

В тот же день адвокат Яшина Мария Эйсмонт заявила, что приговор будет обжалован.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что не считает целесообразным вмешиваться и подвергать сомнению решение суда. Он добавил, что существуют механизмы защиты прав граждан и можно обратиться в высшую инстанцию. По его словам, адвокаты Яшина «наверняка знают, как им надо поступить».

Следственный комитет РФ 1 ноября завершил расследование уголовного дела против Яшина. Было установлено, что в апреле он во время прямого эфира на своем YouTube-канале распространял заведомо ложные сведения о том, что российские солдаты якобы причастны к убийствам мирных жителей в Буче.

Тогда украинская сторона активно распространяла сообщения о большом количестве жертв среди мирного населения в городе Буча под Киевом. При этом в Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией. В ведомстве подчеркнули, что местные жители не пострадали во время нахождения российской армии в городе.

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