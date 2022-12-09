Опубликовано видео последствий пожара в гипермаркете OBI

Следственный комитет в пятницу, 9 декабря, показал последствия пожара в строительном гипермаркете OBI в подмосковном ТЦ «Мега Химки». Видео опубликовано в Telegram-канале Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Отмечается, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий. Причины произошедшего устанавливаются.

Пожар в гипермаркете OBI вспыхнул, ранее 9 декабря. В разгар пожара в торговом комплексе прогремел мощный взрыв. Известно, что в OBI находятся стройматериалы, а также банки с краской и другими горючими веществами. Обрушилась кровля.

На данный момент открытое горение ликвидировано. Погиб охранник гипермаркета.

По данным СК, причиной возникновения пожара стали не отвечающие требованиям безопасности сварочные работы.

Как уточнили «Известиям» в пресс-службе OBI, сварочные работы проводил сторонний подрядчик. Отмечалось, что ни компания, ни другие арендаторы не имеют права вести подобные работы самостоятельно. В торговой сети подчеркнули, что регулярно, в том числе своими силами, проводят мероприятия по пожарной безопасности на всех своих объектах.

По факту пожара возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сообщалось, что последняя проверка в OBI в Химках выявила почти 50 нарушений пожарной безопасности.