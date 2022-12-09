В Польше призвали президента Дуду провести референдум по возврату Львова

Польская радикально-националистическая партия ONR (Oboz Narodowo-Radykalny) опубликовала обращение к польскому президенту Анджею Дуде с призывом провести общегосударственный референдум по вопросу возврата Польше украинского Львова.

Петиция с этим призывом появилась на платформе петиций Change.org 6 декабря.

Авторы петиции призывали Дуду к «скорейшему проведению общегосударственного референдума о воссоединении с исторически польскими территориями Восточных Кресов Галиции и Львова».

«Поляки, которые страдают от варварских украинцев, хотят, чтобы это историческое решение было принято», — гласит петиция.

4 ноября президент России Владимир Путин заявил, что идея польских властей поглотить территории Украины никуда не делась. Он отметил, что в РФ знают об идеях создания у некоторой части политического бомонда Польши так называемого великого государства «от моря до моря», то есть от Балтийского моря до Черного. Как заявил российский лидер, перед Второй мировой войной «это была идея фикс».

13 ноября лидер венгерских ультраправых сил Ласло Тороцкаи намекнул на раздел Украины в поздравлении с Днем независимости Польши. Тороцкаи опубликовал поздравления в своем профиле в Twitter и прикрепил к посту фотографию 1939 года, на которой изображены военнослужащие, пожимающие друг другу руки на польско-венгерской границе, образовавшейся после захвата Венгрией Закарпатья. Снимок был сделан на территории, которая вошла в состав Украинской ССР вскоре после окончания Великой Отечественной войны.

До этого, 30 октября, польское издание Dziennik Polityczny выпустило статью о дальнейшей судьбе Украины под заголовком «Европейские гиены уже начали делить падаль». Публикация сопровождалась картой оставшейся территории страны после ее раздела Польшей и следующими за ней Румынией и Венгрией. Отмечалось, что к реализации плана по разделу Украины раньше других европейских «претендентов» приготовилась Польша, которая уже обладает там особыми правами.

До этого издание Modern Diplomacy сообщило, что правительство Польши готовит плацдарм для вторжения и захвата своих «исторических земель» на Западной Украине.

17 сентября экс-глава МИД Румынии Андрей Марга заявил, что Украина должна вернуть соседним странам их территории. По его словам, Украина находится в неестественных границах и должна уступить Венгрии Закарпатье, Польше — Галицию, Румынии — Буковину и России — Донбасс и Крым.

В марте бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива представил карту раздела страны, которую показал польский телеканал TVP1. На изображении в состав Польши входят украинские Львовская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровненская и Тернопольская области. Румыния «присоединила» к себе Черновицкую область, а Венгрия — Закарпатье. Украиной остается только центральная и северная части в ее нынешнем составе.