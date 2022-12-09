Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине заявили о повреждении 50% критической инфраструктуры
Общество
В Москве за взятку задержали начальника управления по противодействию коррупции ФТС
Мир
Американцы обвинили Украину в нацизме после призыва запретить русскую культуру
Происшествия
В Химках 14-летний школьник скончался на перемене
Спорт
Олимпийский совет Азии предложил облегчить допуск спортсменам РФ
Мир
Путин указал на необходимость договариваться участникам урегулирования на Украине
Экономика
В России разрабатывается добровольная программа долгосрочных сбережений
Армия
Путин заявил о решении самых острых вопросов со снабжением сил в зоне СВО
Мир
В Польше предрекли конец конфликта на Украине через неделю без помощи НАТО
Мир
Путин назвал разочаровывающими и неожиданными слова Меркель о Минских соглашениях
Армия
Российские войска поразили шесть РСЗО MLRS и MARS II под Запорожьем
Культура
Особняк Бахрушина в Москве открыли после реставрации

В Польше призвали президента Дуду провести референдум по возврату Львова

0
Фото: Global Look Press/Aziz Karimov
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Польская радикально-националистическая партия ONR (Oboz Narodowo-Radykalny) опубликовала обращение к польскому президенту Анджею Дуде с призывом провести общегосударственный референдум по вопросу возврата Польше украинского Львова.

Всё Польше и Польше: Варшава захотела исчезновения границы с Украиной
Что означают слова Анджея Дуды об «общем счастье» двух государств

Петиция с этим призывом появилась на платформе петиций Change.org 6 декабря.

Авторы петиции призывали Дуду к «скорейшему проведению общегосударственного референдума о воссоединении с исторически польскими территориями Восточных Кресов Галиции и Львова».

«Поляки, которые страдают от варварских украинцев, хотят, чтобы это историческое решение было принято», — гласит петиция.

4 ноября президент России Владимир Путин заявил, что идея польских властей поглотить территории Украины никуда не делась. Он отметил, что в РФ знают об идеях создания у некоторой части политического бомонда Польши так называемого великого государства «от моря до моря», то есть от Балтийского моря до Черного. Как заявил российский лидер, перед Второй мировой войной «это была идея фикс».

13 ноября лидер венгерских ультраправых сил Ласло Тороцкаи намекнул на раздел Украины в поздравлении с Днем независимости Польши. Тороцкаи опубликовал поздравления в своем профиле в Twitter и прикрепил к посту фотографию 1939 года, на которой изображены военнослужащие, пожимающие друг другу руки на польско-венгерской границе, образовавшейся после захвата Венгрией Закарпатья. Снимок был сделан на территории, которая вошла в состав Украинской ССР вскоре после окончания Великой Отечественной войны.

До этого, 30 октября, польское издание Dziennik Polityczny выпустило статью о дальнейшей судьбе Украины под заголовком «Европейские гиены уже начали делить падаль». Публикация сопровождалась картой оставшейся территории страны после ее раздела Польшей и следующими за ней Румынией и Венгрией. Отмечалось, что к реализации плана по разделу Украины раньше других европейских «претендентов» приготовилась Польша, которая уже обладает там особыми правами.

До этого издание Modern Diplomacy сообщило, что правительство Польши готовит плацдарм для вторжения и захвата своих «исторических земель» на Западной Украине.

17 сентября экс-глава МИД Румынии Андрей Марга заявил, что Украина должна вернуть соседним странам их территории. По его словам, Украина находится в неестественных границах и должна уступить Венгрии Закарпатье, Польше — Галицию, Румынии — Буковину и России — Донбасс и Крым.

В марте бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива представил карту раздела страны, которую показал польский телеканал TVP1. На изображении в состав Польши входят украинские Львовская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровненская и Тернопольская области. Румыния «присоединила» к себе Черновицкую область, а Венгрия — Закарпатье. Украиной остается только центральная и северная части в ее нынешнем составе.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022