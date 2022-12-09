Два человека погибли в ДТП на трассе в Коми

Два человека стали жертвами дорожной аварии на трассе в Республике Коми. Об этом в пятницу, 9 ноября, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел ранее в этот день на трассе Сыктывкар – Троицко-Печорск. 49-летний мужчина за рулем грузовика «МАЗ» двигался со стороны Сыктывкара. На 103-м км дороги при обгоне он не успел завершить маневр и врезался в Peugeot Partner, который двигался навстречу.

В результате погибли 54-летний водитель и 52-летняя пассажирка Peugeot. Они скончались на месте происшествия.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в этот день ДТП с участием троллейбуса, автомобиля и автобуса произошло в Санкт-Петербурге. Пострадали восемь человек, включая водителя и кондуктора троллейбуса. В автобусе на момент аварии пассажиров не было.