Восстановительные работы после пожара в магазине OBI планируют начать 10 декабря

Восстановительные работы в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Мега Химки», где произошел пожар в строительном гипермаркете OBI, планируется начать 10 декабря. Об этом сообщили в контактном центре ТРЦ в пятницу, 9 декабря.

«Точная дата открытия нам всё еще неизвестна. Ждем сегодня до конца более подробную информацию. Предположительно, завтра начнутся восстановительные работы», — сказали в контакт-центре агентству городских новостей «Москва».

Пожар вспыхнул в строительном гипермаркете OBI, который представляет собой пристройку к основному зданию «Мега Химки». Обрушилась кровля, передает RT. В разгар пожара в торговом комплексе прогремел мощный взрыв. Известно, что в OBI находятся стройматериалы, а также банки с краской и другими горючими веществами.

В результате пожара погиб охранник гипермаркета, сообщает телеканал «Звезда».

По факту пожара возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает телеканал «360». Сообщалось, что последняя проверка в OBI в Химках выявила почти 50 нарушений пожарной безопасности.

В Главном следственном управлении СК РФ по Московской области заявили, что причиной возникновения пожара стали сварочные работы, не отвечающие требованиям безопасности, передает НСН.