Читатели Breitbart резко отреагировали на призыв министра культуры Украины Александра Ткаченко к Западу бойкотировать композитора Петра Чайковского и концерты с музыкой других российских классиков.

Комментаторы сравнили призыв Ткаченко с действиями нацистов во времена гитлеровской Германии. Они допустили, что скоро на Украине могут начать сжигать книги, как это делали при правлении нацистского лидера Адольфа Гитлера.

«Требует фальшивая страна без культуры. Надеюсь, что все те, кто поддерживал эту ненастоящую страну, осознают свою глупость», — написал Chucklesthe Schumahclown.

Пользователи также считают, что в таком случае Киев должен прекратить принимать поддержку Запада.

«Нападение на церкви, снос памятников, сжигание книг, коллективное наказание и культура отмены — неудивительно, что леваки любят Украину, они прям на одно лицо», — считает Alan Mckay.

Ткаченко призвал западные страны бойкотировать Чайковского и демонстрировать произведения других русских авторов до окончания спецоперации ранее, 7 декабря, в статье для газеты The Guardian. Он считает, что Москва якобы использует русскую культуру для оправдания своих действий.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что отменяющие русскую культуру на Западе наносят ущерб сами себе. Он назвал «дураками» тех, кто вводит подобные ограничения. По словам главы государства, они лишают себя части мировой культуры.

1 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Европе невозможно отменить русскую культуру, поскольку она неподвластна евробюрократам, несмотря на их продолжающиеся попытки простимулировать антироссийские настроения.

В октябре Путин, комментируя попытки Запада «отменить» русскую культуру, отметил, что история расставит всё по местам.

Отмена русской культуры как концепция укоренилась на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса. Параллельно с антироссийскими санкциями страны «коллективного Запада» стали отменять гастроли российских музыкантов, выставки, проекты с участием российских деятелей искусства.