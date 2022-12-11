Астролог дала прогноз для знаков зодиака на 2023 год

Наступающий 2023 год по восточному календарю будет годом Черного (Водяного) Кролика. О том, что ожидает знаки зодиака в этом году, «Известиям» рассказала астролог Ольга Архангельская.

Как отметила эксперт, люди, рожденные в год Кролика, отличаются миролюбивым, веселым и легким характером, добрым нравом, дружелюбием и мягким сердцем. Однако не стоит полагать, что они не могут постоять за себя и не дать отпор обидчику. Кролики, подчеркивает астролог, — прекрасные семьянины и добытчики, и, если затронута честь семьи или близких им людей, они обязательно найдут способ поставить недоброжелателя на место.

«Стремящиеся к гармонии и миру, избегают прямых конфликтов, готовы идти на уступки и компромиссы. Прекрасные родители и воспитатели. Умны, расчетливы и рассудительны. Не отступают от намеченных целей, но не идут напролом, могут пойти в обход задуманных планов и всегда достигают своего благодаря незаурядному уму и природной гибкости», — рассказала Архангельская.

Представители мужской половины родившихся в год Кролика обворожительны, улыбчивы, остроумны и не скупятся на комплименты. А женщины, в свою очередь, трогательны, меланхоличны, нежны, романтичны и артистичны.

Говоря о знаках зодиака, астролог рассказала, что уже начиная с 20 декабря 2022 года Овны могут почувствовать нарастающую внутреннюю силу и уверенность в себе. Им она рекомендовала ярко и активно проявляться, брать ответственность и лидерство на себя. Многих Овнов ждет повышение на работе, рост бизнеса и личного влияния в социуме. Представителям этого знака зодиака можно вкладываться в личный бренд, учиться и обучать.

«Ваши советы будут слушать, авторитет поднимется. Если у вас был замысел или проект, который вы не решались воплощать, пришло время дать ему жизнь и развитие, за вами пойдут люди. С июня 2023 года возможно уже начать собирать плоды прошлых заслуг и вложений. После 10 февраля вы можете задуматься о приобретении нового средства передвижения. С мая и до конца года остерегайтесь сомнительных сделок, авантюрных предприятий и азартных порывов, можно потерять накопленное непосильным трудом», — добавила Архангельская.

Многие представители знака Телец всерьез могут задуматься о смене имиджа, и это приветствуется. Им не нужно бояться экспериментировать, это самое время сменить гардероб. Однако не стоит переусердствовать в тратах и оригинальности. Со второй половины мая по середину июня Тельцам рекомендуется внимание здоровью, а именно ЖКТ, сосудам и печени. Возможны обострение хронических заболеваний. В этот же период стоит задуматься о собственной значимости.

«Возможно, вы себя сильно недооцениваете, будьте смелее и продолжайте начатое. С 29 июля по 5 августа особенно вероятны повышения по карьерной лестнице, воплощение планов в жизнь пройдет более чем успешно. С 26 по 30 октября стоит избегать конфликтов и споров с вышестоящими людьми, а также с партнерами по жизни и бизнесу. Для многих Тельцов остро будет стоять тема отношений и партнерства», — подчеркнула Архангельская.

Уже с начала 2023 года Близнецов может посетить чувство свободы и внутреннее снятие ограничений и оков. Многие Близнецы захотят отправиться в путешествия, начать обучение в незнакомой для себя сфере, освоить новую профессию. Велика вероятность влюбиться, особенно в человека, территориально находящегося далеко.

«Общение по интернету, платонический роман, масса фантазий и планов будут одолевать вас, особенно в первой половине года. Возможно, вам захочется периодически уединяться, чтобы побыть наедине с собой и своими мыслями. В то же время есть вероятность возглавить коллектив, сообщество по интересам. Остерегайтесь воров и мошенничества, будьте бдительны и осторожны в общении с незнакомцами. С марта месяца резко возрастет личная активность, главное, не распыляться и не впадать в мультизадачность. Оценивайте трезво свои силы, пишите распорядок дня и план на день, месяц и так далее», — добавила астролог.

Раки могут излишне обеспокоиться вопросами ресурсов, накоплений и жизнеобеспечения. Вероятны любовные отношения, тайные романы, влюбленности. Занятия психологией пойдут на пользу. Творческие порывы и масштабные планы важно воплотить в жизнь. С конца марта по середину мая Ракам желательно воспользоваться большой личной активностью, этот период хорош для реализации проектов, заработков и созидательных дел. В июле представителям этого знака зодиака лучше навести порядок дома, затеять мелкий или крупный ремонт, а в августе и сентябре возможны крупные покупки и приятные путешествия. С начала года можно уделить внимание профилактике своего здоровья и здоровья близких.

Возможна серьезная учеба, обретение духовного учителя. Также может обозначиться смена мировоззрения и жизненной парадигмы, а трансформация представлений может пройти достаточно тяжело. Не стоит держаться за старое и отжившее, лучше освободить место для нового, посоветовала Архангельская.

У Львов на первом месте будет стоять задача карьеры, социального статуса, реализации, достижения целей. Успех не заставит себя ждать, уверяет астролог. При этом высока вероятность смены работы или рода деятельности. С большой аккуратностью следует отнестись к косметическим процедурам и косметологическим операциям, поскольку тема внешности, скорее всего, будет очень важна в предстоящем 2023 году. Многих Львов ожидают страстные романы и глубокие чувства. Возможны новые брачные союзы и распад отживших отношений, не нужно драматизировать происходящее. Могут иметь место вспышки ревности к партнерам. Однако желание полностью держать под контролем вторую половинку приведет к конфликтам и ссорам.

«Вхождение в новые большие структуры, организации также имеет место быть. Зимой и весной 2023 года время для подписания важных юридических документов разного характера. В феврале и начале марта отличный период для путешествий, а вот в конце марта — начале апреля есть вероятность срыва намеченных планов, изменение маршрута, перенос сроков, касающихся поездок и других намеченных планов. Примите профилактические меры относительно костей, суставов и связок. Экстрим в любом виде лучше исключить», — подчеркнула Архангельская.

Дев ожидает трансформационный период в разных областях, таких как недвижимость, работа, финансы и мировоззрение. Переезды, приобретение нового жилья неожиданно ворвутся в жизнь. С октября месяца будет отличное время для переездов. С июля этому знаку зодиака можно начать ремонт, наводить красоту и уют в доме.

Перед Девами будет стоять выбор — узаконить существующие отношения или разойтись с партнером. С марта — время для путешествий. С марта по июль возникнет непреодолимое желание познания, в том числе и далеких культур, изучения языков, духовные поиски. С особой аккуратностью отнеситесь к поездкам на воде, плаванию и чрезмерному употреблению напитков и прочих средств, меняющих сознание. Некоторых представителей знака Дева ждет пополнение в семье или смена состава проживающих с вами людей.

Что касается Весов, то с января по апрель 2023 года для них будет отличный период для заключения сделок любого характера, подписания важных бумаг и партнерства. Доходы и статус второй половины могут стремительно вырасти. Апрель и май — время для интересных и комфортных путешествий, заключения контрактов и сделок, однако, в это время стоит беречь кисти рук и сосуды, хорошо бы провести профилактические процедуры. Астролог также спрогнозировала Весам подверженность вирусным заболеваниям и меланхолии.

«Берегите ступни ног. Обратите особое внимание на канализационные трубы там, где вы живете, не пора ли их менять или произвести ремонт? Во второй половине года для многих Весов остро встанет вопрос заемных средств, кредитов или ипотеки, поэтому заранее внимательно изучите документы, которые будете подписывать. Не ввязывайтесь в авантюрные предприятия с целью быстрого обогащения. Отдых в санатории с целью оздоровления пойдет на пользу», — отметила Архангельская.

Представители знака Скорпион могут экстравагантно, а порой и не совсем адекватно проявляться в обществе, отметила астролог. С другой стороны, к ним могут притягиваться такого рода партнеры, которые будут шокировать своим поведением или взглядами на жизнь. Вероятны неожиданные повороты в отношениях личного и делового характера как в одну, так и в другую сторону. Тема партнерства будет достаточно остро стоять в течение всего года, главное, не быть слишком капризным и придирчивыми, обидчивыми и не поднимать планку до небес. В марте есть вероятность завязывания новых прочных отношений, союзов или возобновления давно ушедших. С июня 2023 есть шанс повышения по карьерной лестнице, смены работы, должности на более престижную и хорошо оплачиваемую. С конца октября у Скорпионов возрастает личный магнетизм, влияние, авторитетность, а также запуск новых авторских проектов. Следует уделить внимание сердцу и почкам.

Стрельцам сразу после Нового Года нужно заняться финансовой стороной вопроса. Заведите книгу доходов и расходов, тщательно все записывайте, даже мелкие траты, возможно, деньги утекают туда, куда вы и не предполагаете, советует астролог. У Стрельцов будет возможность упорядочить свою жизнь, распределить грамотно время, чтобы его на всё хватало. Многие Стрельцы станут родителями.

«Уделите внимание детям, они в вас очень нуждаются. Можно предположить, что в 2023 году вы в большей степени увлечетесь интеллектуальной деятельностью. Судя по всему, пришло время стать практичнее и прагматичнее, более фундаментально подходить к решению вопросов. Вам представятся шансы авторства в каком-либо деле. Приветствуется творческий подход для реализации замыслов и проектов. Появятся возможности для расширения жилплощади. После майских праздников не будет никаких препятствий для шикарного отдыха. С конца октября вероятны денежные вознаграждение, финансовые приходы благодаря проделанной ранее работе, что принесет вам удовлетворение и отличное настроение. Следует быть аккуратнее за рулем», — добавила эксперт.

В начале года Козероги могут почувствовать нехватку сил и сильную усталость. Сейчас стоит отпустить ситуацию или ослабить контроль. В то же время повышенная эмоциональность и сверхчувствительность будут мешать расслабиться. Уделите больше времени себе, хорошенько отдохните, выспитесь и больше гуляйте, рекомендует Архангельская. Для восстановления сил и гармонизации состояния подойдут лыжи, коньки, размеренная ходьба, баня и дыхательные практики.

Если Козерог занимается преподавательской деятельностью, блогерством, ведет курсы или просто работает с людьми, с марта 2023 года этим представителям знака зодиака стоит подумать о расширении масштаба своей деятельности и об увеличении аудитории или клиентской базы. С середины апреля по середину мая можно предположить нарастание конфликтности с домашними, поэтому лучше нивелировать подобного рода угрозы. Рекомендуется уделить особое внимание всему, что связано с электричеством и возгорающимися предметами, можно пострадать. Также обратите внимание на старшее поколение.

Тема обучения, путешествий, поездок не обойдет и Водолеев.

«Спонтанность — ваш конек в 2023 году. Приятно удивляйте своих родных и близких, друзей и коллег. Есть опасность слишком много взвалить на себя по работе и дому, поэтому делегируйте дела и обязанности. Самое время проявить свои незаурядные умственные способности. Делитесь идеями и претворяйте их в жизнь. С июня месяца появятся возможности увеличить или дополнить свои доходы, расширить сферу деятельности. Возрастет и сфера личного влияния. Дополнительно заработать можно на операциях с недвижимостью. Вложения могут принести приличную выгоду», — отмечает астролог.

Водолеям нужно стремиться к финансовой самодостаточности, увеличивать, копить и сохранять всё, что имеют. Партнерство с братьями, сестрами, родственниками также обещает быть вполне удачным. Здоровью необходимо уделять внимание, поэтому регулярная физическая активность и свежий воздух легко и быстро восстановят силы. Астролог предостерегла от взаимодействия с огнем и режущими предметами.

Для Рыб основным трендом года станут финансы, недвижимость и здоровье. От активности напрямую зависят доходы. В 2023 году Рыбы могут быть особенно упрямыми, сконцентрированными, настойчивыми трудоголиками.

«Если вы полностью подчините себя поставленным задачам, уже с конца апреля начнете получать отдачу в виде солидных денежных вознаграждений. В мае можно предположить повышенную чувствительность, эмоциональные качели, слезливость и желание уединиться в своем мирке. Самодисциплина и грамотное распределение времени и ресурсов вам в помощь», — добавила Архангельская.

Также май будет хорош для различного рода приобретений, в том числе и недвижимости. Вероятны болезни и недомогания из-за недостаточной физической активности. Поэтому легкий спорт, пробежки, ходьба и водные процедуры стоит вписать в ежедневник. Важно уделить внимание опорно-двигательному аппарату, зубам, суставам и связкам.

Ранее Архангельская рассказала «Известиям», в каких цветах лучше встретить 2023 год. Для праздника рекомендуются сиреневые, лиловые, синие, зеленые, оранжевые, фиолетовые, розовые, все пастельные оттенки. Белый цвет также приветствуется. Однако мех, особенно кроличий, лучше исключить. Очень кстати будут струящиеся переливающиеся гирлянды и блестки. Украсить помещение и елку можно игрушками в виде овощей и фруктов, сделать своими руками что-то оригинальное и запоминающееся. На праздничный стол можно поставить побольше зелени, салаты со свежими и тушеными овощами, особенно морковь в любом виде, рыбу, селедку, морепродукты, добавила астролог.