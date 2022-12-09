В Химках 14-летний школьник скончался на перемене

В одной из школ города Химки в Московской области во время перемены между уроками скончался 14-летний подросток. Об этом 9 декабря сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Московской области.

«По данным следствия, 9 декабря 2022 года во время перемены в одном из учебных заведений ученик потерял сознание. Прибывшие на место медики констатировали смерть несовершеннолетнего», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Сотрудники установили, что подросток имел хроническое заболевание. Отмечается, что судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти. В настоящий момент проводится доследственная проверка.

В конце ноября подросток умер в Москве на соревнованиях по волейболу в школе. По словам сотрудника учебного заведения, юноша потерял сознание после окончания матча. У него начались судороги, школьнику оказали первую помощь и вызвали скорую помощь.