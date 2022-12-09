В Совфеде заявили о нежелании поляков воевать с Россией

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов 9 декабря прокомментировал «Известиям» статью газеты минобороны США Stars and Stripes о том, что многие жители Польши начали военную подготовку на случай вооруженного противостояния с Россией.

В материале также напомнили об опросе американского аналитического центра Pew Research Center, согласно которому сейчас порядка 94% поляков считают Россию серьезной угрозой по сравнению с 65% в 2018 году.

По мнению сенатора, аффилированные с силовыми структурами СМИ «просто так никогда ничего не публикуют». Такие заметки, отметил Климов, создаются для того, чтобы «ввести людей в заблуждение».

«Вопрос: чьих людей? Американских, польских, наших, украинских или еще каких-нибудь. Задача таких изданий — не распространение информации, а распространение данных, нужных для неких последующих действий. Поэтому я бы к этому так и относился, как к введению в заблуждение», — сказал Климов.

Как подчеркнул сенатор, цифры, приведенные в материале, завышены, однако в Польше действительно большое количество людей «испытывает к России не самые теплые чувства».

«Я приблизительно владею статистикой, кто там к чему готов, в каких странах. Там не такие цифры, но действительно есть в обществе довольно большая прослойка тех, кто испытывает к нам не самые теплые чувства. Но вот насчет желания повоевать — не очень, я думаю, бьется с реальностью. А вот втравить на всякий случай Польшу в эту историю, в Вашингтоне есть любители на эту тему пофантазировать, и в Лондоне тоже. Они чуют, что дело на Украине близится к концу, и нужны какие-то запасные варианты. Может быть, идет апробирование общественного мнения путем такого рода вбросов», — сказал он.

В ноябре заместитель министра обороны Польши Марчин Очепа заявил, что в Варшаве считают вероятность войны с польским участием «крайне высокой».

В том же месяце заместитель начальника генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Валерий Гнилозуб заявил, что милитаризация соседних государств, прежде всего Польши, идет ударными темпами. По его словам, это указывает на подготовку Варшавы к наступательной войне. По словам Гнилозуба, в Польше началась подготовка по формированию двух дополнительных механизированных дивизий сухопутных войск. Он указал на то, что дивизия будет находиться в восточной части страны, недалеко от границы с Белоруссией.