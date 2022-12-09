В Самарской области спрогнозировали усиление ветра

Ночью и днем в субботу, 10 декабря, в Самарской области ожидается усиление ветра. Об этом 9 декабря пишет НИА «Самара» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Ветер будет дуть с юга. Его порывы могут достигать 15–18 м/с. В связи с ухудшением погодных условий в области объявили «желтый» уровень опасности.

Жителям советуют проявить осторожность и долго не быть на улице в период непогоды. Также рекомендуется не парковать автомобили под деревьями, постараться не проходить рядом с рекламными щитами и конструкциями.

Ранее Гидрометцентр России объявил в Москве и области «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Режим будет действовать до 11:00 субботы.

6 декабря о предстоящем снегопаде москвичей также предупреждал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.