Эксперты оценили последствия пожара в ТЦ «Мега Химки»

По предварительной оценке, пожар, который произошел в ТЦ «Мега Химки» 9 декабря, относится к категории самых крупных и, вероятно, убыток превысит максимальную сумму, которую до этого платили российские страховщики, сообщил журналистам президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.

«В РФ за прошедший период было несколько очень крупных, серьезных пожаров, связанных с большими объектами, в том числе как раз с такими торговыми комплексами. Но, по предварительной оценке, данный пожар относится к категории самых крупных и, скорее всего, убыток превысит максимальную сумму, которую до этого платили российские страховщики. Предварительная оценка — 20 млрд рублей», — уточнил он.

В то же время директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов, объясняя процесс перестрахования OBI «Ингосстрахом», уточнил, что обычно ответственные компании консервативно подходят к выбору собственного удержания при страховании крупных объектов с большой суммой возможного ущерба.

«Если критерии риск-менеджмента были соблюдены, маловероятно, что собственное удержание компании по таком риску превысит 1 млрд рублей. Финальная величина будет зависеть от конкретных условий перестраховочного договора. Возмещение остальной суммы (при условии, что случай будет признан страховым) ляжет на плечи перестраховщиков», — сказал он «Известиям».

Ранее, 9 декабря, в строительном гипермаркете OBI в подмосковном ТЦ «Мега Химки» вспыхнул пожар.

Как заявили в главном следственном управлении СК РФ по Московской области, причиной возгорания стали не отвечающие требованиям безопасности сварочные работы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. По данным экстренных служб, погиб охранник гипермаркета.