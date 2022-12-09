Финансовый аналитик назвал самые перспективные инвестиции в 2023 году

В 2023 году самыми перспективными будут инвестиции в бумаги нефтяных компаний. Также следует обратить внимание на финансовый и IT секторы, которым удалось справиться с санкционным давлением намного лучше, чем ожидалось. Об этом аналитик, директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков рассказал в пятницу, 9 декабря.

«Мы полагаем, что в базовом сценарии уровень индекса Московской биржи к концу 2023 года может приблизиться к 3000 пунктов. При этом в течение года индекс может выплатить порядка 300 пунктов дивидендов. Таким образом, ожидаемая совокупная доходность индекса с текущих уровней может составить порядка 50%», — сказал Исаков в беседе с Lenta.Ru.

По словам эксперта, в связи с этим российский рынок акций представляется крайне выгодным для инвестиций. Он предложил покупать сами акции на брокерский счет или инвестировать в формате паевых фондов, что может оказаться еще более интересным вложением.

Исаков отметил, что в следующем году перспективными будут вложения в бумаги нефтяных компаний.

«От экспорта их продукции мировая экономика не сможет отказаться. Это подтверждают уже и результаты текущего года — к концу 2022 все без исключения значимые нефтяные компании объявили хорошие дивиденды», — подчеркнул он.

По оценкам аналитика, с 2024 года весомый вклад в финансовые результаты будет вносить проект «Арктик СПГ 2».

Также аналитик обратил внимание на финансовый и IT-секторы, которые перенесли санкционную волну лучше, чем прогнозировалось изначально. Он добавил, что стоит обратить внимание и на акции ритейлеров.

Специалист считает, что лучших результатов можно достичь, если инвестировать в российский рынок акций в формате паевых фондов. Если инвестор купит паи ПИФов, он получит диверсифицированный портфель ценных бумаг под управлением профессионалов. Клиенту не придется самостоятельно анализировать рынок, следить за динамикой портфеля и заниматься его ребалансировкой — всю работу сделают портфельные управляющие. Это существенно сэкономит время и силы инвестора, заключил Исаков.

В этот же день финансовый аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт рассказал «Известиям», что стоит рассмотреть вариант инвестирования на долгий срок.

Также эксперт считает, что рассматривать доллар как надежный инструмент не только сохранения, но и приумножения капитала можно, однако советует обратить внимание на валюты дружественных стран, к примеру, китайский юань, передает RT.

Ранее, 25 ноября, исполнительный директор ассоциации «Объединение аффинажных заводов» Никита Печников в беседе с НСН высказался о перспективе рынка драгоценных металлов.