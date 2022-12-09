Реклама
Прямой эфир
Мир
РФ указала США на необходимость возврата визового обслуживания россиян
Экономика
Рябков заявил о намерениях США спровоцировать дефолт в России
Экономика
Цена нефти марки Urals упала до $43,72 за баррель
Мир
Лукашенко счел неприемлемыми условия Киева по переговорам с Москвой
Мир
Польским наемникам в ВСУ на родине грозит тюрьма за службу без разрешения
Мир
Пенсионерки в Одессе попытались перекрыть дорогу из-за отключений света
Культура
Кристен Стюарт возглавит жюри Берлинского кинофестиваля
Мир
Россиянка арестована в ФРГ по подозрению в подготовке госпереворота
Мир
На границе Молдавии и Украины не работают 6 КПП из-за сбоев в электроснабжении
Происшествия
В Петербурге 8 человек пострадали в ДТП с автомобилем, троллейбусом и автобусом
Мир
Бэнкси присвоили звание почетного гражданина Ирпеня в Киевской области
Экономика
В Минэнерго заявили о подготовке указа президента об ответе РФ на потолок цен

Путин прокомментировал контакты спецслужб России и США

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Инициатива встречи представителей спецслужб России и США исходила от американского президента Джо Байдена. Об этом 9 декабря заявил российский лидер Владимир Путин.

«Это была не наша инициатива. Президент Байден предложил, мы согласились. Переговоры прошли в нормальном рабочем режиме, партнеры договорились, что контакты будут продолжены», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Бишкек.

Вашингтонские компромиссы: как был подписан Договор о РСМД
Что изменили объятия Горбачева и Рейгана

14 ноября в Турции состоялась встреча директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом. По словам Нарышкина, стороны обсуждали ядерную безопасность и Украину.

На следующий день в Белом доме заявили, что встреча была необходима для поддержания каналов связи между США и РФ открытыми.

В МИД России отмечали, что инициатива диалога исходила со стороны Вашингтона. По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова, на встрече обсуждались «чувствительные вопросы».

28 ноября поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд отметила существование канала связи между Нарышкиным и Бернсом для обсуждения темы управления рисками, особенно ядерными. Она подчеркнула, что в случае необходимости стороны снова могут провести переговоры.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022