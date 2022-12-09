Путин прокомментировал контакты спецслужб России и США

Инициатива встречи представителей спецслужб России и США исходила от американского президента Джо Байдена. Об этом 9 декабря заявил российский лидер Владимир Путин.

«Это была не наша инициатива. Президент Байден предложил, мы согласились. Переговоры прошли в нормальном рабочем режиме, партнеры договорились, что контакты будут продолжены», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Бишкек.

14 ноября в Турции состоялась встреча директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом. По словам Нарышкина, стороны обсуждали ядерную безопасность и Украину.

На следующий день в Белом доме заявили, что встреча была необходима для поддержания каналов связи между США и РФ открытыми.

В МИД России отмечали, что инициатива диалога исходила со стороны Вашингтона. По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова, на встрече обсуждались «чувствительные вопросы».

28 ноября поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд отметила существование канала связи между Нарышкиным и Бернсом для обсуждения темы управления рисками, особенно ядерными. Она подчеркнула, что в случае необходимости стороны снова могут провести переговоры.