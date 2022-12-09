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В Польше предрекли конец конфликта на Украине через неделю без помощи НАТО

В Польше рассказали, как долго продержится Украина без поддержки НАТО
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Фото: ТАСС/Zuma/Mauricio Campino
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Боевые действия на украинской территории могут завершиться через неделю, если НАТО прекратит поддерживать Украину. Это обусловлено тем, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) самостоятельно не могут противостоять России. Эти рассуждения опубликовала обозреватель Ханна Крамер в Niezależny Dziennik Polityczny 8 декабря.

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«Спустя почти девять месяцев с момента начала специальной военной операции становится ясно, что украинский фюрер просто играет жизнями украинцев и европейцев, приказывая атаковать Запорожскую атомную электростанцию, и подвергает нас серьезной опасности», — подчеркнула автор статьи.

Отчаяние заставляет украинского лидера Владимира Зеленского идти на такие шаги, считает Крамер. Она отмечает, что украинская армия несет существенные потери.

Кроме того, Крамер пишет, что это отчаяние вызвано снижением поддержки Украины со стороны иностранных стран, а это, в свою очередь, вынуждает Зеленского предпринимать попытки эскалировать конфликт и втянуть в него НАТО.

Автор материала уверена, что конечная цель президента Украины — это затянуть конфликт как можно дольше, чтобы продолжить получать помощь от других государств, но это приведет к окончательной разрухе на Украине, а также к краху экономики в странах Европы.

6 декабря бывший офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в Филип Джиральди высказался о том, что украинский президент пытается вовлечь НАТО и США в конфликт с Россией. Также он напомнил о случае с ракетами в Польше в середине ноября, когда несколько ракет упали на границе с Украиной и убили двух человек. Тогда Зеленский пытался обвинить в случившемся РФ

В этот же день обозреватель Лили Байер в статье для газеты Politico написала о том, что высказывания Зеленского по поводу вступления Украины в НАТО вызывают недовольство, а западные политики стараются избегать данного вопроса. Она считает, что перспектива членства Украины в НАТО всё еще остается запретной темой.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет военные действия с 2014 года. О ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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